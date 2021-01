Consultazioni Mattarella, diretta crisi Governo/ Calendario: Conte-ter, tecnico, voto

La bussola del tempo torna indietro di un anno e mezzo, ovvero l’ultima volta che al Quirinale si era assistito alle Consultazioni dei partiti dal Presidente della Repubblica Mattarella: la crisi di Governo, formalizzata ieri dopo le dimissioni del Premier Conte, apre diverse ipotesi sul tavolo del Colle e nessuna al momento con l’assoluta certezza di andare in porto. Mentre la mattinata verrà dedicata alle celebrazioni per la Giornata della Memoria 2021, nel pomeriggio cominceranno le Consultazioni al Colle con le personalità istituzionali e via via poi tutti gli altri partiti fino a venerdì pomeriggio.

È tutto nelle mani del Capo dello Stato che tra oggi e domani dovrà tastare il polso di tutti i partiti in Parlamento prima di convergere su un nuovo Governo che segua il tormentato e dimissionario Conte-bis. Un terzo esecutivo Conte al momento è la strada più “battuta” dai retroscena, ma restano in piedi anche eventuali Governi ‘europeisti’, tecnici o anche il ricorso alle Elezioni anticipate qualora Mattarella non trovasse alcuna delle ipotesi di maggioranza realmente salda e con numeri certi. Pd e M5s nelle dichiarazioni ufficiali non ammettono alternative a Giuseppe Conte, ma nei meandri del Parlamento le trattative fervono attorno alle decisioni di Italia Viva e “responsabili”, i veri aghi della bilancia per un possibile Conte-ter o per nuovi esecutivi con cambi della guardia a Palazzo Chigi.

CONSULTAZIONI QUIRINALE, NUOVO GOVERNO: TUTTE LE OPZIONI

Sono in tutto 5 le principali opzioni per risolvere la crisi di Governo, con il Presidente Mattarella chiamato nelle Consultazioni di questi giorni a definire al meglio tutte le ipotesi che i partiti formuleranno al Capo dello Stato.

– Conte-ter: è la soluzione meno “traumatica” con il sostegno di Pd, M5s, Leu e una maggioranza allargata ai “costruttori” o “volenterosi”. Il nodo dei numeri è però decisivo, tenuto conto che ieri Conte si è dimesso proprio perché mancavano i numeri in Aula per far passare la relazione Bonafede sulla Giustizia prevista per giovedì. Si lavora per prendere il posto dei renziani in maggioranza, ma non è escluso neanche il rientro in maggioranza di Italia Viva con magari un rimpasto sostanzioso.

– Nuovo Premier, identico Governo: gli stessi partiti del Conte-bis tornerebbero insieme con un altro inquilino a Palazzo Chigi. È una delle ipotesi più gettonata per i centristi e per lo stesso Renzi, ma bisogna superare il veto finora imposto dal M5s di avere come Presidente del Consiglio ancora Giuseppe Conte. I nomi che si fanno sono Dario Franceschini o Lorenzo Guerini (Pd), Stefano Patuanelli o Luigi Di Maio (M5s).

– Governo ‘Ursula’: esecutivo europeista che a Bruxelles sostiene la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, sostenuto da Pd-M5s-LeU-Forza Italia-Più Europa-Italia Viva. In questo caso possibile Premier Mario Draghi o comunque una figura di ampia stima internazionale.

– Governo elettorale: è la formula che sancirebbe il fallimento delle Consultazioni e delle trattative di questi giorni, con il ricorso del Presidente Mattarella a figure di alto profilo istituzionale per traghettare il Paese a nuove elezioni o nel giugno 2021 o nel marzo 2022, dopo l’elezione del Quirinale. Ipotesi Premier Mario Draghi, Carlo Cottarelli o Marta Cartabia, appoggio istituzionale dei principali partiti (contraria solo Giorgia Meloni con FdI) su un piano limitato di riforme e sulla partenza del Recovery Fund.

– Elezioni anticipate in Primavera, al massimo in giugno ma comunque prima del semestre bianco per l’Elezione del Quirinale nel gennaio 2023.

CONSULTAZIONI DI MATTARELLA: LE POSIZIONI DEL PARTITI

«Giuseppe Conte ‘punto di equilibrio’ per un nuovo governo con maggioranza ampia, solida, europeista», questa è la linea che ribadirà il Segretario Zingaretti nella Direzione Pd di oggi. Dal M5s giunge il comunicato ufficiale «ci stringiamo stretti attorno a Giuseppe Conte», mentre dal Centrodestra – che si presenterà con delegazione unitaria alle Consultazioni del Quirinale – la richiesta è un no secco al Conte-ter e le Elezioni anticipate qualora non si trovasse in breve «un Governo forte col quale votare i provvedimenti più urgenti che servono agli italiani». Importante poi il “siluro” lanciato da Renzi contro il rivale ed ex alleato Giuseppe Conte nella sua ultima Enews: «Il Presidente Conte ha preso atto di non avere i numeri e si è dimesso. Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro. Non è Italia Viva ad aver aperto una crisi: è l’Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi […] Un governo europeista non a parole, ma nei fatti: capace di concretizzare in progetti il gigantesco sforzo del Next Generation EU. Con un documento serio, scritto bene, concreto. Noi andremo al Quirinale senza pregiudizi».

CALENDARIO CONSULTAZIONI: 27-28-29 GENNAIO

Nella serata di ieri è giunto ufficiale il calendario del Quirinale per le Consultazioni sulla crisi di Governo, l’iter prevede oggi, domani e venerdì come range di tempo concesso dal Presidente Mattarella per incontrare tutte le forze parlamentari. Proprio la possibile composizione in tempi record di un nuovo gruppo al Senato e alla Camera – i cosiddetti “responsabili” – ha complicato e ritardato il piano di calendarizzazione degli appuntamenti al Quirinale. Va ricordato che in via del tutto eccezionale, per via delle disposizioni anti-Covid, le Consultazioni si terranno in diretta video streaming sul canale YouTube del Quirinale: non i colloqui tra partiti e Presidente, quelli rimangono privati, bensì le dichiarazioni successive e tutte le comunicazioni in diretta.

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO

Si parte oggi pomeriggio alle ore 17 con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, poi il Presidente della Camera Roberto Fico e le altre cariche istituzionali come l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (tramite telefonata, ndr)

GIOVEDÌ 28 GENNAIO

ore 10.00

Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45

Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 16.45

Liberi e Uguali

ore 17.30

Italia Viva – PSI

ore 18.30

Partito Democratico

VENERDÌ 29 GENNAIO

ore 16.00

Delegazione Centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza-UDC, Lega, Idea e Cambiamo!, Noi con l’Italia – USEI

ore 17.00

Movimento 5 Stelle



