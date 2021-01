CONSULTAZIONI MATTARELLA, OGGI RENZI E PD/ Diretta crisi Governo: calendario partiti

Si entra nel secondo giorno di Consultazioni sulla crisi di Governo, il primo però consistente per la presenza dei partiti da Mattarella dopo i colloqui con le autorità istituzionali ieri pomeriggio: Gruppo Misto, il nuovo Europeisti-Maie-Centro Democratico, LeU, Italia Viva e Partito Democratico, tutti chiamati a raccolta dal Colle mentre nella giornata di domani pomeriggio si concluderà il primo giro di Consultazioni con il Centrodestra compatto e il Movimento 5 Stelle.

Nella giornata di ieri sono emerse le posizioni ufficiali delle singole forze politiche, con la matassa della crisi che resta comunque del tutto irrisolta e intricata: Pd e M5s hanno ribadito il proprio sostegno a Giuseppe Conte, così anche LeU, mentre Italia Viva rilancia su “nessun veto ma aperti anche ad altri nomi oltre al Premier dimissionario”. Nella Direzione Nazionale il Segretario Pd Nicola Zingaretti ha detto esplicitamente, poi votato all’unanimità, «Io condivido e chiedo il mandato sulla proposta a Mattarella di un incarico a Conte per dare vita ad un governo che raccolga il suo appello a un nuovo governo europeista che possa contare su ampia base parlamentare».



IL “NODO” RENZI

Nessun veto su Renzi, anche se «Il tema del rapporto con Iv non ha nulla a che vedere con il risentimento per il passato ma di legittimi dubbi fondati per il futuro». Dal M5s invece, dopo alcuni screzi giornalieri tra diversi Parlamentari per possibili riaperture ai renziani pur di evitare il voto, arriva la replica netta di Luigi Di Maio ai gruppi in Parlamento «Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente Conte. Sanno benissimo che sto lavorando al fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi». Il riferimento è alle parole di Teresa Bellanova che sempre ieri non aveva escluso l’ipotesi di un Di Maio Premier al posto di Conte. Dopo le lievi aperture a Italia Viva lanciate da Palazzo Chigi («Governo di salvezza nazionale con nuovo patto di legislatura»), si conferma netto il No di Renzi ribadito nel video postato ieri su Facebook: «In Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, al tentativo di far passare delle persone non su un’idea ma su una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali. Assistiamo alla creazione di gruppi improvvisati. O risolviamo i punti aperti adesso o condanniamo i nostri figli e i nostri nipoti a vivere nel declino più totale».

Ma era proprio necessario aprire la crisi adesso? Questa la domanda che in tanti mi fanno. Qui provo a rispondere. Se vi va fate girare il video pic.twitter.com/TSsfGh8hqW — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 27, 2021

CALENDARIO CONSULTAZIONI

Per seguire anche oggi le Consultazioni del Capo dello Stato sulla crisi di Governo è sempre disponibile la diretta video streaming sul canale YouTube e sul sito del Quirinale, con la possibilità di seguire le breve dichiarazioni che le singole delegazioni rilasceranno dopo essere usciti nel Salone delle Feste (e non più lo Studio alla Vetrata del Colle). Ecco il calendario specifico della prossima 2 giorni di colloqui al Quirinale, si spera decisiva per capire come risolvere la crisi di Governo:

GIOVEDÌ MATTINA

ore 10.30

Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

ore 10.50

Gruppo Misto Senato

ore 11.10

Più Europa-Azione-Radicali Italiani

ore 11.30

Gruppo Misto Camera

ore 11.50

Europeisti-Maia-Centro Democratico Senato

GIOVEDÌ POMERIGGIO

ore 16.45

Liberi e Uguali

ore 17.30

Italia Viva-Psi

ore 18.30

Partito Democratico

VENERDÌ POMERIGGIO

ore 16.00

Delegazione Centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza-UDC, Lega, Idea e Cambiamo!, Noi con l’Italia – USEI

ore 17.00

Movimento 5 Stelle

IPOTESI NUOVO GOVERNO: COSA RIMANE IN PIEDI

Dopo una giornata di trattative “interlocutorie” sul prossimo nuovo Governo, non molto è cambiato nella rosa delle possibilità per risolvere la crisi dopo le dimissioni del Governo Conte-2. Nel “borsino” delle possibilità, si allontanano le Elezioni anticipate mentre l’ipotesi di Unità Nazionale non viene più esclusa del tutto dalla Lega con Matteo Salvini che si dice disposto ad approvare 5-6 grandi riforme con chiunque voglia sedersi al tavolo del Centodestra. Di contro però, è lo stesso leghista a sperare che Forza Italia non entri nel “Governone Ursula”, «lo spero per il bene di Berlusconi e di tutto il Centrodestra». Ecco dunque in “pillole” le ipotesi sul prossimo nuovo Governo, in ordine di “probabilità” rispetto agli ultimi retroscena:

– Conte-ter: sostegno di Pd, M5s, Leu e una maggioranza allargata ai “costruttori” o “volenterosi”. Il nodo dei numeri è però decisivo, tenuto conto che Conte si è dimesso proprio perché mancavano i numeri in Aula per far passare la relazione Bonafede sulla Giustizia prevista per giovedì. Da escludere ormai un rientro di Renzi nella stessa maggioranza con Conte

– Nuovo Premier, identico Governo: gli stessi partiti del Conte-bis tornerebbero insieme con un altro inquilino a Palazzo Chigi. I nomi che si fanno sono Dario Franceschini o Lorenzo Guerini (Pd), Stefano Patuanelli o Luigi Di Maio (M5s).

– Governo ‘Ursula’: esecutivo europeista che a Bruxelles sostiene la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, sostenuto da Pd-M5s-LeU-Forza Italia-Più Europa-Italia Viva. In questo caso possibile Premier Mario Draghi o comunque una figura di ampia stima internazionale.

– Governo elettorale: ricorso del Presidente Mattarella a figure di alto profilo istituzionale per traghettare il Paese a nuove elezioni o nel giugno 2021 o nel marzo 2022, dopo l’elezione del Quirinale. Ipotesi Premier Mario Draghi, Marta Cartabia o Fabio Panetta (board BCE) mentre Carlo Cottarelli si è auto-tolto dalla ‘lista’: appoggio istituzionale dei principali partiti (contraria solo Giorgia Meloni con FdI) su un piano limitato di riforme e sulla partenza del Recovery Fund.

– Elezioni anticipate in Primavera, al massimo in giugno ma comunque prima del semestre bianco per l’Elezione del Quirinale nel gennaio 2023



