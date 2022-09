Conte: “Davano M5s per morto”/ “Centrodestra? No a forzature su riforme”

Tra le rivelazioni delle elezioni politiche 2022, il M5s è pronto a dare battaglia dai banchi dell’opposizione. Giuseppe Conte è riuscito a risalire nel gradimento degli italiani fino a raggiungere la terza posizione, un dato che gli consentirà di avere una buona truppa di deputati e senatori. Intervenuto in conferenza stampa, il giurista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Ci davano per morti, ma siamo vivi e vegeti”.

Giuseppe Conte ha messo in risalto il grande risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle al Sud, ma ha anche ribadito che i 5Stelle non sono il partito del Meridione. “Questo ci legittima a contribuire a superare a il divario nord-sud e a contribuire a un processo riformatore basato sulla crescita economica, non assistenziale, del sud”, la sua analisi.

PARLA GIUSEPPE CONTE

Nel corso del dialogo con i giornalisti, Giuseppe Conte si è congratulato con Fratelli d’Italia per la chiara vittoria ottenuta. Ma il Movimento 5 Stelle non farà sconti alla maggioranza di centrodestra: “Saremo pronti a difendere i nostri valori e principi costituzionali”. L’ex primo ministro ha ammesso di guardare con preoccupazione al futuro, soprattutto per quanto riguarda la possibile realizzazione di riforma costituzionale: “Vogliamo rassicurare i cittadini che anche nel 2013-2018 siamo stati, dall’opposizione, capaci di fare opposizione seria ed efficace bloccando anche leggi-vergogna di riforma costituzionale”. Poi il messaggio direttamente al centrodestra: “Quando non si è maggioranza reale nel Paese è bene non avventurarsi in progetti di riforma costituzionale senza una reale condivisone con le altre forze; il rischio è di una bocciatura sonora come quella che prese Renzi”. Conte è poi tornato sullo scontro a distanza con Enrico Letta: “Lui oggi ha puntato il dito contro di me molto esplicitamente. Credo che quando c’è una sconfitta, un leader non debba cercare capri espiatori. Non voglio entrare nelle dinamiche del Pd, vorrei però ricordare che bisogna dire pane al pane vino al vino”.

