Risultati Elezioni Regionali Sicilia 2022/ Diretta affluenza, exit poll, come si vota: i candidati

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022: AFFLUENZA, RISULTATI ED EXIT POLL

Nell’Election Day del 25 settembre 2022 si tengono oltre alle Elezioni Politiche pure la Elezioni Regionali Sicilia 2022: dopo le dimissioni del Governatore Nello Musumeci, l’Assemblea Regionale Sicilia ha deciso di indire il voto delle Regionali per approfittare della concomitanza con le Elezioni nazionali, anticipando un voto che si sarebbe dovuto tenere ad inizio 2023. Sei candidati alla Presidenza della Regione in una sfida quanto mai incerta: non solo per i sondaggi della vigilia che davano per nulla “conclusa” la partita visti i possibili risultati delle elezioni Regionali Sicilia 2022, ma per appunto la concomitanza delle Elezioni nazionali che porterà alle urne mediamente più elettorato rispetto a quanto avrebbe “mosso” la semplice consultazione locale.

Voto disgiunto alle Elezioni Regionali Sicilia 2022?/ Come si vota e quanto "pesa"

Urne aperte in tutta Sicilia (come in tutto il Paese) dalle ore 7 alle 23 del 25 settembre 2022: durante la giornata di lunga diretta elettorale, i primi risultati sull’affluenza ai seggi saranno scanditi alle ore 12, alle 19 e alla chiusura delle urne alle ore 23. Lo spoglio delle schede per sapere i risultati delle Elezioni Regionali Sicilia 2022 non comincerà però subito in quanto verrà data precedenza alle Politiche 2022 che partiranno subito con lo scrutinio dopo le ore 23: per lo spoglio dei risultati Elezioni Regionali Sicilia 2022 invece si dovrà attenere le ore 14 di lunedì 26 settembre. Non è escluso che primi exit poll con i riusltati delle Elezioni Regionali in Sicilia 2022 possano comunque essere pubblicati, assieme a quelli delle Elezioni Politiche, appena chiusi i seggi la domenica sera.

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2022/ Diretta affluenza Camera-Senato, exit poll Governo, come si vota

CANDIDATI E SONDAGGI RISULTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022: SCHIFANI VS CHINNICI

È grande l’attesa per i risultati delle elezioni Regionali in Sicilia 2022 dopo le forti tensioni che hanno dominato gli ultimi mesi prima dello scioglimento dell’Ars per le Elezioni anticipate. Tutte le forze politiche si sono avvicinate a questo voto locale direttamente con più dubbi che certezze. Dalla coalizione di maggioranza uscente del Centrodestra (comunque data ancora in vantaggio dai risultati della vigilia) fino al tentato e poi “spaccato” campo largo Pd-M5s, rotto quasi sulla linea del traguardo dopo delle Primarie di Centrosinistra che avevano visto prevalere la candidata del Partito Democratico. Sono in tutto 6 i candidati Presidente di Regione che gli elettori siciliani si trovano sulla scheda elettorale loro consegnata ai seggi: dopo frizioni iniziali per la non convinzione di ricandidare Musumeci, il Centrodestra ha trovato l’unità in Renato Schifani con 5 liste in appoggio (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia-Lega, Popolari e autonomisti e Dc).

Come si vota Elezioni Politiche 2022/ Guida al voto, opzioni e schede Camera e Senato

Contro l’ex Presidente del Senato si schiera Caterina Chinnici, eurodeputata Pd e figlia del giudice ucciso dalla Mafia Rocco Chinnici: dopo l’alleanza progressista frantumatasi a poche settimane dal voto delle Regionali Sicilia dopo le Primarie, in suo sostegno rimangono solo Partito Democratico e lista Fava-Centopassi (sinistra). M5s di Conte che si presenta in solitaria con il candidato Nuccio Di Paola, referente regionale del movimento: per il candidato Governatore Sicilia Cateno De Luca sono invece ben 9 le liste in sostegno (De Luca Sindaco di Sicilia, Sicilia Vera, Orgoglio Siculo, Autonomia Siciliana, Basta Mafie, Giovani Siciliani, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia, Terra d’Aamuri). Gaetano Armao è invece il candidato del Terzo Polo Azione-Italia Viva, mentre Eliana Esposito è la candidata alle Regionali 2022 per Siciliani Liberi. Andiamo a vedere quali erano le previsioni sui risultati sulle elezioni Regionali Sicilia 2022. Nei sondaggi diffusi il 9 settembre da Tecnè per Tg5 si scopre come la forbice di vantaggio del Centrodestra resta salda ma non definitiva: Schifani era dato prima del silenzio elettorale pre-Elezioni Regionali al 37-41% contro il 25-29% di Chinnici; 13-17% per De Luca, 11-15% Di Paola, 3-5% Armao e 2-3% per Esposito. Sondaggi che danno risultati più “risicati” alle elelzioni Regionali in Sicilia tra Schifani e Chinnici sono stati diffusi da Ipsos per il Corriere, così come invece per Noto-Rai il vantaggio del Centrodestra sarebbe addirittura di quasi 20 punti: tutto ciò conferma come l’incertezza sui risultati delle Elezioni Regionali Sicilia 2022 regni sovrana a poche ore dai risultati ufficiali.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2022 IN SICILIA: COME SI VOTA, IL VOTO DISGIUNTO è PERMESSO…

In attesa dei primi risultati in diretta sulle elezioni Regionali della Sicilia 2022 che daranno la nuova maggioranza in Consiglio Regionale per i prossimi 5 anni di Legislatura in ARS, comprendere come si vota le Elezioni Regionali 2022 resta elemento dirimente, specie perché vi sono differenze sostanziali rispetto al voto parallelo delle Politiche 2022. 6 candidati per la Presidenza di Regione, 900 quelli invece in corsa per uno dei 70 seggi dell’Assemblea Regionale Siciliana: la legge elettorale adottata è in buona parte proporzionale e prevede il voto di preferenza, ma ammette anche un premio di maggioranza di 7 deputati, tra cui anche il Presidente eletto, alla lista del candidato più votato. 1 seggio verrà assegnato anche al secondo candidato presidente più votato: gli altri 62 deputati verranno invece eletti tramite le liste provinciali, in cui è concesso il voto disgiunto. Qui di seguito i seggi eleggibili nelle singole province: Agrigento 6, Caltanissetta 3, Catania 13, Enna 2, Messina 8, Palermo 18, Ragusa 4, Siracusa 5, Trapani 5. Non è previsto alcun ballottaggio, ergo verrà eletto Presidente anche solo chi riuscirà a prendere un voto in più degli avversari.

La scheda delle elezioni regionali Sicilia 2022 sarà di colore verde: come si vota a questo punto diviene semplice, in quanto si dovrà barrare il simbolo della lista del Presidente (ovvero della coalizione), segnare con una X il logo del partito del candidato deputato per poi scrivere il nome. Voto disgiunto permesso nelle Regionali Sicilia 2022: ergo, gli elettori potranno votare il Presidente di una coalizione e il partito di un’altra coalizione. Come prevede la legge elettorale siciliana, ai partiti scatterà il seggio con il raggiungimento del 5% in almeno 5 province: questo significa che un candidato consigliere potrà essere eletto solo se il suo schieramento superi il 5% in almeno 5 province, ottenendo più voti nella propria lista provinciale. Occorre come sempre, per votare, tessera elettorale valida e documento di identità da esibire all’interno del seggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA