Conte e la frase di Kennedy su WhatsApp/ Video, Unterberger: “Faccia come scrive…”

Curiosa conclusione di Juliane Unterberger del suo intervento al Senato dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte. La presidente del gruppo per le Autonomie ha infatti fatto riferimento ad una frase usata dal presidente del Consiglio nella didascalia del suo profilo WhatsApp. «Visto che lei è un estimatore di Kennedy, le ricordo un’altra massima del presidente americano. “Ogni risultato comincia con la decisione di provarci”. Le ricorda qualcosa?», ha detto Unterberger. Poi ha aggiunto: «Spero di non fare nulla di male nel rivelare che questo detto è quello che accompagna il suo account su WhatsApp». Dopo una breve pausa ha poi ripreso la parola: «Lo trovo un bel leit motiv, ma bisogna anche comportarsi a riguardo. Si deve assumere un approccio meno dettato dalla paura e avere più fiducia negli enti locali e nei cittadini. Non capisco perché voglia assumersi tutta la responsabilità sulle sue spalle».

UNTERBERGER, CONTE E LA FRASE DI KENNEDY SU WHATSAPP

«Lei sa che ho la massima stima nei suoi confronti, le mie non sono critiche ma consigli, come dicono i colleghi del Pd». Ma Juliane Unterberger ha attaccato il premier Giuseppe Conte anche sulla vicenda dell’aumento dei casi in Germania. Ha parlato di «fake news sull’aumento dei casi in Germania» in merito all’R0. «Questa differenza non vuol dire che sono ripartiti i contagi». E poi parlando delle varie task force: «Forse ci vorrebbero più donne nelle sue squadre». La frase però sul profilo WhatsApp del presidente del Consiglio non è passata inascoltata. «La vera rivelazione la fa Unterberger del gruppo delle #autonomie: #Conte ha una frase di Kennedy come status di WhatsApp», scrive un utente su WhatsApp. Un altri aggiunge: «La Unterberger ha incalzato facendo riferimento alla stima che Conte prova per Kennedy e che pure sul suo stato WhatsApp c’è una sua frase: Every accomplishment starts with the decision to try. Sto volando».





