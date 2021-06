Conte flop su La7: solo 237mila spettatori per Mentana/ M5s a picco anche in tv

Il destino di Giuseppe Conte è tutto da scrivere, ma un dato è certo: la conferenza stampa di ieri non ha avuto grande successo. L’ultimatum lanciato a Beppe Grillo per la leadership del Movimento 5 Stelle non ha scaldato il cuore del garante pentastellato, che oggi pomeriggio gli ha riservato un “Vaffa” della migliore tradizione. Ma non solo…

La conferenza stampa di Giuseppe Conte ha avuto un discreto riscontro sul web, in particolare su Facebook, ma in televisione si è rivelata un clamoroso flop. Leggere per credere: i dati Auditel di lunedì 28 giugno 2021 segnalano uno speciale Mentana in grandissima difficoltà…

Dopo lo storico attacco di oltre un anno fa per la conferenza stampa da Palazzo Chigi a reti unificate utilizzata per attaccare gli allora leader dell’opposizione, ovvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Enrico Mentana ha riservato ampissimo spazio alla conferenza stampa di Giuseppe Conte. Lo speciale è andato in onda tra le 17.14 e le 19.54, oltre due ore e mezza di diretta dedicata all’intervento dell’ex premier, ma i risultati sono stati a dir poco pessimi: il programma si è arenato al 2,1% di share con appena 237 mila spettatori. Cifre bassissime, che testimoniano lo scarso interesse del pubblico nei confronti della querelle di casa grillina. Sono lontani, per l’ex primo ministro, i tempi delle conferenze-show in piena pandemia con boom di seguaci…

