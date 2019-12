Conte furioso dopo Fiorentina Inter con Caressa/ “Cucci? Tutto in mano agli avvocati”

Antonio Conte alza i toni dopo Fiorentina Inter e non per il pareggio arrivato in extremis che ha permesso alla Juventus l’aggancio in testa alla classifica. Torna forte la polemica legata agli scorsi giorni con il tecnico nerazzurro che a Sky Sport sottolinea a precisa domanda di Fabio Caressa: “Ora è tutto in mano agli avvocati. Questa è stata una scelta dell’Inter. Non l’ho presa sul personale. Serve essere rispettati per rispettare e c’è poco da dire. Quando si deve dare un esempio non si può fare questo sì e quell’altro no. È un’intera categoria che deve ricevere il segnale. Si vede che tanti non sono abituati a gestire le persone e pensano solo a loro stessi“. Il mister ha specificato come sia abbastanza sorprendente che Odg e Ussi hanno chiesto le sue scuse e che ora è arrivato il momento di porre un freno e soprattutto che chi ha una penna in mano non può avere tutto questo potere e decidere di mancare di rispetto a chiunque.

Conte furioso dopo Fiorentina Inter con Caressa, la conferenza stampa annullata

Conte è furioso dopo Fiorentina Inter e torna a parlare della polemica con i giornalisti ai microfoni di Fabio Caressa a Sky Sport. I nerazzurri avevano lanciato un segnale sabato quando avevano deciso di annullare la conferenza stampa alla vigilia della gara all’Artemio Franchi. Tutto è nato da una lettera pubblicata dal Corriere dello Sport dove un tifoso scriveva a Italo Cucci, evidenziando di essere felice per l’eliminazione in Champions League contro le riserve del Barcellona. Da lì è partito l’attacco diretto ad Antonio Conte colpito per il suo “non gioco” e con la carriera messa in dubbio. La risposta di Cucci porta ad evidenziare come l’errore più grande sia stato quello di far fuori Mauro Icardi. Oggi dopo l’aggancio in classifica della Juventus preoccupa però molto più una sensazione di tensione che Conte dovrà saper gestire.

