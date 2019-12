Diretta Fiorentina Inter/ Streaming video tv: Montella in bilico (Serie A)

Fiorentina Inter, diretta dall’arbitro Mariani, è la partita prevista alle ore 20.45 della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2019-2020, in programma domenica 15 dicembre presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Padroni di casa che non possono più fallire, onde evitare di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. I toscani, infatti, hanno perso le ultime quattro partite e il successo più recente risale addirittura al 30 ottobre scorso (1-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia ai danni del Sassuolo). I viola sono attualmente tredicesimi in classifica, a quota 16 punti e conservano un margine non troppo generoso sul terz’ultimo posto, distante appena 5 lunghezze. La pazienza del patron Rocco Commisso sembra avere le ore contate: sul banco degli imputati è già finito il tecnico, Vincenzo Montella, la cui panchina è pronta a saltare. In caso di nuova sconfitta, la squadra dovrebbe essere affidata a un nuovo allenatore, il cui identikit risponderebbe a quello dell’ex ct azzurro Cesare Prandelli. Sentimenti contrastanti, invece, tra le fila degli ospiti, in vetta alla Serie A con 38 punti all’attivo, ma eliminati ai gironi di Uefa Champions League e retrocessi in Europa League, le cui gare si disputano al giovedì, con ulteriore dispendio energetico per una rosa, quella di Antonio Conte, la cui coperta appare corta, cortissima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Inter sarà garantita in esclusiva da Sky, e dunque sarà un servizio riservato in esclusiva agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno seguire la sfida in landa toscana in diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Fiorentina Inter, sfida traboccante di significati e auspici per ambedue le compagini e le tifoserie. I padroni di casa dovrebbero adottare il 3-5-2, schierando Dragowski fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il terzetto difensivo formato da Milenkovic, Pezzella (in vantaggio su Ceccherini) e Caceres. In mediana, nel ruolo di playmaker agirà Badelj (favorito su Benassi), affiancato dai suoi “scudieri” Pulgar e Castrovilli, pronti a garantire fisicità e qualità nella tonnara di mezzo. Più larghi, sulle corsie laterali, troveranno collocazione Lirola e Dalbert (giunto in prestito a Firenze proprio dall’Inter). Tandem offensivo composto da Chiesa e Vlahovic. Montella non potrà contare sull’apporto dell’indisponibile Ribéry. La capolista del torneo dovrebbe schierarsi a specchio, con il confermatissimo Handanovic in porta, mentre D’Ambrosio (in ballottaggio con Godin), De Vrij e Skriniar avranno il compito di proteggere l’estremo difensore sloveno. In mezzo al campo spazio all’estro e alla fantasia di Vecino, Brozovic e Borja Valero, con Candreva (o Lazaro) sulla fascia destra e l’ex di giornata Biraghi su quella sinistra. In avanti, fiducia totale nel duo Lukaku e Lautaro Martinez. Indisponibili Gagliardini, Sensi, Barella, Sanchez e Kwadwo Asamoah.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole all’Inter, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è quotato a 2,10, mentre il segno 1 a 3,40. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari rappresenta tuttavia l’opzione più remunerativa: paga, infatti, 3,45 volte l’importo scommesso. Sostanzialmente equilibrato il confronto Under e Over 2.5: le rispettive quote sono pari a 1,95 e 1,75.



