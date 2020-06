Conte interrogato oggi per Nembro e Alzano/ E inchiesta Bergamo può passare a Roma…

Pubblicità

La Procura di Bergamo si sposta a Roma per l’interrogatorio del premier Giuseppe Conte. Il procuratore facente funzioni Maria Cristina Rota e il suo pool di esperti sentiranno come persone informate sui fatti anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e quello della Salute Roberto Speranza. Il tema è lo stesso che nei giorni scorsi aveva portato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera a Bergamo, cioè le mancate zone rosse a Nembro e Alzano. I soldati erano pronti a cinturare i due paesi, per questo Regione Lombardia, pur avendo facoltà di intervenire in maniera autonoma (come recita la legge 833 del 23 dicembre 1978), ha deciso di fare un passo indietro. La chiusura di Nembro e Alzano era stata caldeggiata anche dal Comitato tecnico scientifico con un documento firmato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro. Perché è stato ignorato? È una delle domande che i magistrati gli hanno fatto mercoledì.

Pubblicità

CONTE INTERROGATO, INCHIESTA BERGAMO PASSA A ROMA?

La Procura di Bergamo potrebbe però essere esclusa dall’inchiesta per questioni di competenze territoriali. Lo rivela l’Eco di Bergamo, spiegando che se verrà dimostrato che la decisione di non attuare le zone rosse a Nembro e Alzano fu presa a Roma, allora potrebbe entrare in campo la magistratura capitolina. Tra l’altro ieri sono emerse indiscrezioni sui timori del premier Giuseppe Conte in merito all’interrogatorio di oggi. Pare infatti che tema di essere indagato per epidemia colposa. C’è grande attesa comunque riguardo i chiarimenti che darà ai magistrati, sempre che riesca a trapelare qualcosa dal colloquio. «Le cose che dirò al pm di Bergamo, come persona informata sui fatti, non le posso anticipare. Sono tranquillo, riferirò doverosamente tutti i fatti a mia conoscenza», ha dichiarato nelle scorse ore. Ma potrebbe essere lo stesso presidente del Consiglio a decidere di intervenire in prima persona, rilasciando magari dichiarazioni, come quelle con cui ha commentato la convocazione della Procura di Bergamo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA