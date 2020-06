Pm Bergamo sentirà Conte e ministri/ Zona rossa Nembro-Alzano, premier in Procura

Pubblicità

Mancata zona rossa di Nembro e Alzano, il pm di Bergamo sentirà anche il premier Conte ed i suoi ministri. La notizia è confermata da diverse fonti – da Repubblica a Il Fatto Quotidiano – il presidente del Consiglio sarà chiamato in Procura insieme al ministro della Salute Roberto Speranza ed al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, tutti e tre come persone informate sui fatti. Repubblica mette in risalto che l’audizione potrebbe essere anche fatta a Roma. Come dicevamo, i pubblici ministeri sentiranno i tre esponenti del Governo giallorosso sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo, colpiti in modo micidiale dall’emergenza coronavirus. Ricordiamo che negli scorsi giorni sono già stati sentiti il governatore lombardo Attilio Fontana e l’assessore Giulio Gallera.

Pubblicità

MANCATA ZONA ROSSA NEMBRO-ALZANO, PM BERGAMO SENTIRÀ CONTE

Come vi abbiamo raccontato, il governatore della Lombardia ha sostenuto di fronte ai pubblici ministeri che fu una scelta del Governo quella di non istituire la zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. E, pochi giorni dopo evidenzia il Corriere della Sera, la procuratrice facente funzioni Maria Cristina Rota ha affermato: «Da quel che ci risulta è una decisione governativa. C’è un dovere da parte nostra di rendere giustizia, in questo momento siamo al primo gradino, alla ricostruzione dei fatti». Attesi dunque aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, con la Procura di Bergamo decisa a verificare l’iter seguito a fine febbraio quando fu deciso di non chiudere i due comuni in provincia di Bergamo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA