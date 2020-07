Conte lascia l’Inter?/ Rombola: “Può succedere di tutto e se non vince..” (esclusiva)

E’ un’Inter che sta mettendo in discussione Antonio Conte, che dunque a fine stagione potrebbe già lasciare lo spogliatoio nerazzurro. Sono queste le ultime voci di radiomercato che riguardano il tecnico pugliese che benchè abbia un contratto con la Benamata fino al 2022 pure potrebbe essere presto costretto a fare le valigie. Si parla infatti di dissapori tra Marotta e l’allenatore nerazzurro e di rapporti tesi con la dirigenza, specie per il quasi mancato obbiettivo dello scudetto (non impossibile ma certo molto complicato al momento) e risultati non sempre eccellenti da che è ripreso il campionato: non solo, perchè pure sono sorte indiscrezioni che vogliono Massimiliano Allegri come prossimo allenatore dell’Inter. Chiaramente però non vi è ancora nulla di certo e anzi la situazione in casa nerazzurra ci appare molto confusa. Per parlare del possibile addio di Antonio Conte dall’Inter abbiamo sentito l’operatore di calciomercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Crede che Conte possa essere messo in discussione dall’Inter? E’ una cosa che sinceramente non credo, anche se certo esistono dissapori con Marotta. Più che altro Conte vorrebbe parlare con la società sui programmi per la prossima stagione, per vedere che Inter impostare, che Inter definire.

Conte potrebbe partire anche prima della fine della stagione? Non credo, anche se nel calcio succede di tutto poi e il destino di Conte potrebbe anche essere legato ai risultati dell’Inter di questa ultima parte della stagione. Se le cose precipitassero Conte magari potrebbe lasciare anche l’Inter.

Allegri il suo probabile sostituto? In effetto le voci di calciomercato dicono che se se ne andasse Conte potrebbe arrivare proprio Allegri…

Quale altro allenatore italiano potrebbe arrivare ancora? Simone Inzaghi ha proprio il profilo ideale per allenare l’Inter anche se bisognerà vedere se Lotito deciderà di lasciarlo partire. Del resto Simone Inzaghi è un nome ideale anche per la Juventus. Sarri infatti non ha legato molto con l’ambiente e non ha ottenuto i risultati che la dirigenza bianconera si aspettava!

Anche un grande nome straniero per l’Inter? Gli allenatori più importanti sono tutti occupati. Restano solo Emery e Pochettino che però costano tantissimo, non so se questa cosa sia ideale per la società nerazzurra…

(Franco Vittadini)



