Contra La parte avversa/ Su Canale 5 il film con Nilam Farooq

Contra La parte avversa, film di Canale 5 diretto da Sönke Wortmann

Contra La parte avversa è il film che riempirà la prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 7 agosto dalle 21:20. Si tratta di una commedia tedesca del 2020 diretta dal regista Sönke Wortmann. Nel cast troviamo Christoph Maria Herbst, Nilam Farooq, Hassan Akkouch, Ernst Stötzner, Myriam Abbas, Mohamed Issa, Stefan Gorski e Lieke Hoppe, per un incontro tra la nuova e la vecchia generazione di attori tedeschi. Christoph Maria Herbst è attore di cinema, tv e teatro, pluripremiato in Germania e protagonista di molte pellicole, che sul palco si è misurato anche con il Machbeth shakespeariano; Nilam Farooq, di origini pachistane, è una giovane attrice tedesca pluripremiata, conosciuta per serie tv come Sweethearts e premita con lo Jupiter Award come migliore attrice per il suo ruolo in Heilstätten, mentre Hassan Akkouch ha origini libanesi ed è anche ballerino, conosciuto dal pubblico tedesco per il suo ruolo in Tatort. Ernst Stötzner è un artista poliedrico e anche regista, che ha recitato tanti ruoli come quelli di Tatort, ma anche Puck e il Riccardo III. Le musiche del film sono opera di Martin Todsharow.

Contra La parte avversa, la trama del film

Contra La parte avversa è ambientato ai nostri giorni, a Francoforte in Germania. Il Professor Pohl (Christoph Maria Herbst), docente alla facoltà di legge dell’Università Goethe, rischia il licenziamento per aver offeso Naima (Nilam Farooq), una studentessa musulmana di origine marocchina. La scena viene ripresa da un video e diventa virale, quindi per salvargli il posto, il Rettore dell’Università lo spinge a interagire con Naima, accogliendola nella sua classe di retorica forense e preparandola a una competizione nazionale. L’incontro agli inizi non è dei più felici, ma col passare del tempo Naima e il Professor Pohl iniziano a conoscersi meglio, e tra loro sembra nascere un rapporto di fiducia. Le difficoltà per i due protagonisti, però, non finiscono qui…

Attori tedeschi di seconda generazione

Il cast di Contra La parte avversa è composto da attori tedeschi di seconda generazione, con un ricco background culturale, che prestano il loro volto a spot, film e serie tv amate dalle nuove generazioni, come la giovane Nilam Farook. Non mancano gli attori tedeschi più premiati dalla critica e dal pubblico, come Ernst Stötzner, attore di cinema e teatro.

