L’Aran ha definito le novità sui contratti statali e gli aumenti da destinare ad alcuni dipendenti appartenenti alle amministrazioni centrali dello Stato. Si fa riferimento a enti pubblici come INAIL e INPS, agenzie fiscali e ministeri. L’impatto sull’incremento salariale (lordo) dovrebbe attestarsi sul 5,78%. La percentuale si scontra con il periodo di elevata inflazione dove siamo arrivati anche al 15%. Nel frattempo Uilpa, Cgil e Fp schierano un muro di opposizione (se ne riparlerà il 6 di novembre del 2024).

Contratti statali aumenti per le categorie

I contratti statali subiranno degli aumenti dopo la decisione del Governo di stanziare nuovi fondi pari allo 0,22%. La conferma definitiva arriverà soltanto dopo la revisione da parte della Camera, la quale sta valutando – al momento in esame – l’approvazione della nuova Manovra di Bilancio. Gli incrementi dello stipendio dipendono dalla categoria di appartenenza. I Funzionari riceveranno 155€ (dai precedenti 141€ previsti), gli assistenti (in misura denominati collaboratori) otterranno 127€ (contro i vecchi 116€) e gli operatori 121,4€ (dagli originari 110€).

Negli incrementi salariali degli statali vengono esclusi i dipendenti che vengono classificati con “elevate professionalità”. Per loro l’aumento rimane stabile a 193€, che resta comunque un’ottima opportunità economica. Nella riforma a cui stanno lavorando sindacati e Aran, spunta la deroga sulle promozioni. L’intenzione è quella di far salire di livello i dipendenti più meritevoli, la cui crescita lavorativa dipende dall’esperienza maturata e dal titolo di studio conseguito.

Buoni pasto e visite specialistiche

Una proposta a cui mira e desidera molto il sindacato Fp Cisl è l’aumento delle ore concesse per le visite specialistiche. L’idea è quella di aumentare da 18 a 20 ore totali i permessi per una visita specialistica (da concedere esclusivamente ai dipendenti over 60).

Mentre secondo Florindo Oliverio del sindacato Fp Cgil, anche i buoni pasto dovrebbero essere concessi nelle giornate in cui sono previste assemblee (mentre attualmente non è possibile qualora gli incontri durassero più di due ore).