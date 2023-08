Controesodo, weekend da bollino rosso/ 11 milioni di italiani in viaggio

Il quarto e ultimo fine settimana di agosto è alle porte e sarà un weekend da bollino rosso. Venerdì, sabato e domenica saranno giornate dedicate al controesodo, ossia al ritorno a casa dalle vacanze e secondo gli esperti ci sarà traffico intensivo in particolare verso le regioni del Centro-Nord. Secondo quanto reso noto da Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), tra sabato e domenica saranno in viaggio 11 milioni di veicoli, con punte di quasi mezzo milione nelle ore di punta.

Tivoli: abusi su una 15enne a scuola, insegnante di sostegno ai domiciliari/ Indagine dopo denuncia genitori

Come riportato dall’Agi, osservate speciali sono la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord , con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia; la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto; la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia; la strada statale 7 “Appia” tra Campania e Lazio; la statale 148 “Pontina” nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma.

Madonna di Medjugorje/ Atteso messaggio oggi 25 agosto 2023: la preghiera dei giovani per la pace

Controesodo, weekend da bollino rosso

Come evidenziato dall’Anas, l’andamento medio del traffico nel mese di agosto, nel confronto con lo scorso anno, evidenzia un aumento del 2% (+2,7% nei feriali, -1,6% nei prefestivi e + 1,9% nei festivi). Annotato un maggiore spostamento nelle giornate di domenica rispetto al sabato: più 4 per cento nelle giornate di sabato 12 agosto e domenica 12 agosto rispetto all’omologo fine settimana di Ferragosto del 2022. Per quanto concerne i cantieri, sono stati sospesi 811 punti nell’ambito del piano di mobilità estiva: fermati tre cantieri su quattro, ossia il 74 per cento del totale. Lo stop è previsto fino al primo weekend di settembre. Per quanto riguarda i cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/piani-interventi).

LEGGI ANCHE:

Tuttoscuola: “50% dei diplomifici è nella zona di Napoli”/ “Fino a 15mila euro per diploma in un solo anno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA