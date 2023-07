Convocati Italia Mondiali basket 2023/ La lista di Pozzecco: Gallinari e Thompson out, c’è Simone Fontecchio

CONVOCATI ITALIA MONDIALI BASKET 2023: I 16 DI POZZECCO

Alla fine, sono arrivati i convocati: il nostro Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei 16 giocatori che prenderanno parte al raduno di Folgaria, in programma dal 24 luglio al 2 agosto, in preparazione ai Mondiali basket 2023. Abbiamo dunque i nostri rappresentanti, quelli che proveranno a confermare quanto di buono fatto vedere alle Olimpiadi e agli Europei: la lista è abastanza interessante, diciamo subito che manca Darius Thompson.

Pozzecco ha spiegato questa scelta con il fatto che le pratiche per il passaporto sono ancora in corso, ma anche che a fine mese il nuovo playmaker dell’Anadolu Efes diventerà papà e dunque non avrebbe potuto presenziare alla prima parte del raduno. Il CT dell’Italia vuole uomini che possano dare il 100% per l’avventura ai Mondiali; in questo senso è assente Danilo Gallinari, il fatto che abbia saltato l’intera stagione NBA (formalmente con i Boston Celtics) ha reso chiaro fin da subito che il Gallo avrebbe dato forfait.

PRESENTI E ASSENTI ILLUSTRI

Tra i presenti, Gigi Datome che come noto ha annunciato l’addio al basket non prima di aver giocato i Mondiali; e Simone Fontecchio, che raggiungerà i compagni di nazionale il prossimo 28 luglio (avendo avuto il permesso dagli Utah Jazz) ed è pronto a prendersi il ruolo di leader tecnico dell’Italia. Tra gli altri veterani ecco Nicolò Melli e Achille Polonara, appena tornato in Italia per giocare con la Virtus Bologna; tra i giovani presenti Mouhamet Diouf e Gabriele Procida, poi ci sono Tomas Woldetensae e Guglielmo Caruso che hanno fatto bene a Varese (ma il centro è stato acquistato da Milano).

Gli assenti? Al netto della querelle legata a Paolo Banchero, di cui abbiamo discusso, non fanno troppo rumore quelle di Amedeo Della Valle e Diego Flaccadori che sotto la gestione Pozzecco non sono praticamente mai stati presi in considerazione; forse stupisce maggiormente il fatto che non sia stato convocato un lungo sempre utile e combattivo come Amedeo Tessitori, lo stesso discorso si può fare per Paul Biligha mentre non è stata premiata l’ottima stagione che John Petrucelli ha avuto con Brescia. Tuttavia, si sa: quando si sceglie una lista di convocati c’è sempre qualcuno che inevitabilmente rimane fuori, e decisioni che non convincono. Conta anche l’equilibrio sul parquet, e quello speriamo di trovarlo ai Mondiali basket 2023…

CONVOCATI ITALIA MONDIALI BASKET 2023

Marco Spissu (Venezia)

Niccolò Mannion (Baskonia)

Stefano Tonut (Milano)

Nicolò Melli (Milano)

Simone Fontecchio (Utah Jazz)

Giampaolo Ricci (Milano)

Matteo Spagnolo (Real Madrid)

Guglielmo Caruso (Milano)

Achille Polonara (Virtus Bologna)

Mouhamet Diouf (Rio Breogan)

Riccardo Visconti (Pesaro)

Luca Severini (Tortona)

Gabriele Procida (Alba Berlino)

Tomas Woldetensae (Varese)

Alessandro Pajola (Virtus Bologna)

Luigi Datome (Milano)











