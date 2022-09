CONVOCATI NAZIONALE ITALIA, LISTA NOMI MANCINI/ Nations League: Zaniolo no, Zerbin sì

Nazionale, torna la Nations League: i convocati dell’Italia tra novità e conferme

Roberto Mancini ha diramato la lista dell’Italia coi momi dei giocatori convocati in Nazionale che parteciperanno ai prossimi due impegni della Nazionale, in programma per venerdì 23 a San Siro contro l’Inghilterra e lunedì 26 alla Puskas Arena di Budapest per il match contro l’Ungheria. Le due gare sono valide per il girone di qualificazione alla Nations League 2022-2023. L’Italia è a 5 punti mentre in testa c’è proprio la Nazionale di Marco Rossi, con 7 punti. Segue la Germania a 6. L’Inghilterra, a sorpresa, è ultima con 2 soli punti. La vincente del girone accede direttamente alle semifinali, mentre l’ultima retrocede in Lega B.

Roberto Mancini/ "Non siamo al Mondiale per sfortuna. Un errore? Balotelli..."

Nella lista dei convocati dell’Italia di Roberto Mancini, varie novità e varie conferme. Per la prima volta si vedono in Nazionale i portieri di Lazio ed Empoli Ivan Provedel e Guglielmo Vicario: quest’ultimo era già stato convocato lo scorso maggio in occasione dello stage riservato ai calciatori di interesse nazionale. Anche per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi si tratta della prima chiamata. Convocato anche Alessio Zerbin che era già stato chiamato da Mancini prima dell’estate per uno stage dopo la grande stagione con il Frosinone. In lista c’è anche il suo ex compagno Gatti, ora alla Juventus.

Mancini vs Zaccagni e Lazzari/ "Via dal ritiro? Sono sorpreso, ieri stavano bene..."

Convocati Italia, ecco la lista dei nomi della Nazionale del ct Mancini

Tra le grandi conferme per Mancini, spazio a Donnarumma, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Emerson, Barella, Crisante, Jorginho, Pellegrini, Verratti, Immobile e Politano. Non sono nuovi alla chiamata della Nazionale neppure Dimarco, Luiz Felipe, Toloi e Tonali. Anche i due ex Sassuolo Raspadori e Scamacca non sono all’esordio in maglia azzurra. Si vedono in attacco anche Gnonto, Grifo e Cancellieri, mentre a centrocampo spazio a Pobega che ha trovato la prima rete con il Milan in Champions League. Assente nella lista di Mancini per la Nations League, invece, Zaniolo.

Lista convocati Italia, Mancini ne chiama altri 8/ I nomi: ci sono Zerbin e Gatti

Vediamo la lista completa coi nomi dei Convocati dell’Italia per la Nations League: in porta ci sono Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario. Tra i difensori, spazio ad Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Dimarco, Emerson, Gatti, Luiz Felipe, Mazzocchi, Toloi. I centrocampisti chiamati da Mancini sono Barella, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Pobega, Tonali, Verratti. In attacco, ci sono Cancellieri, Gnonto, Grifo, Immobile, Politano, Raspadori, Scamacca, Zerbin.