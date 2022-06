Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 11 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: ITALIA INGHILTERRA!

Oggi, sabato 11 giugno 2022, sarà una giornata ricchissima di emozioni con i risultati Nations League per la terza giornata della fase a gironi della nuova edizione di Nations League, la competizione per Nazionali che ha come squadra campione in carica la Francia e che aveva visto l’Italia al terzo posto l’anno scorso. Mettiamo in copertina proprio gli Azzurri di Roberto Mancini, perché la partita più bella di oggi sarà senza ombra di dubbio Inghilterra Italia, il remake della finale europea dell’anno scorso che vedrà gli Azzurri impegnati a difendere il loro primo posto in classifica nel girone 3 della Lega A.

Diretta/ Danimarca Croazia (risultato finale 0-1): Pasalic riapre il girone!

Il programma è molto fitto con partite tutti i giorni, perché si stanno giocando ben quattro delle sei giornate della fase a gironi. In primo piano nei risultati Nations League naturalmente c’è la Lega A, che per il girone 3 proporrà anche Ungheria Germania, sempre con fischio d’inizio alle ore 20.45. Non è tutto: in prima serata andrà in scena anche un altro gruppo della massima serie, dunque per il girone 4 potremo seguire Galles Belgio e Olanda Polonia, con gli Orange capolista solitari a punteggio pieno. Tante big in campo in questo sabato di lusso per la Nations League…

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol: pari Francia, la Croazia vince

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però anche oggi sarà davvero fitto anche nelle altre suddivisioni, a cominciare dalla Lega B che proporrà ben due gironi che scenderanno in campo per continuare l’inseguimento al sogno della promozione in Lega A. Sarà tutto pomeridiano il gruppo 1, che proporrà infatti alle ore 15.00 Ucraina Armenia e alle ore 18.00 Irlanda Scozia, ricordando che Ucraina e Scozia hanno una partita da recuperare essendo slittata a giugno la fine degli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 che però hanno premiato il Galles.

Diretta/ Albania Israele (risultato finale 1-2): doppietta decisiva per Solomon!

Ci sarà poi anche il girone 3 della Lega B: appuntamento alle ore 18.00 con Montenegro Bosnia e alle ore 20.45 con Romania Finlandia. Procedendo ancora verso il basso, ecco che oggi i risultati Nations League ci proporranno anche due partite per la Lega C: in particolare, i riflettori saranno puntati sul girone 1 nel quale avremo alle ore 18.00 Far Oer Lituania e alle ore 20.45 Lussemburgo Turchia, che è lo scontro al vertice. Infine, oggi non saranno invece in programma partite per la Lega D della Nations League.

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GIRONE 3

Ore 20.45 Inghilterra Italia

Ore 20.45 Ungheria Germania

Classifica: Italia 4; Ungheria 3; Germania 2; Inghilterra 1.

GIRONE 4

Ore 20.45 Galles Belgio

Ore 20.45 Olanda Polonia

Classifica: Olanda 6; Belgio, Polonia 3; Galles 0.

LEGA B

GIRONE 1

Ore 15.00 Ucraina Armenia

Ore 18.00 Irlanda Scozia

Classifica: Scozia, Ucraina, Armenia 3; Irlanda 0.

GIRONE 3

Ore 18.00 Montenegro Bosnia

Ore 20.45 Romania Finlandia

Classifica: Bosnia, Finlandia 4; Montenegro 3; Romania 0.

LEGA C

GIRONE 1

Ore 18.00 Far Oer Lituania

Ore 20.45 Lussemburgo Turchia

Classifica: Turchia, Lussemburgo 6; Far Oer, Lituania 0.











© RIPRODUZIONE RISERVATA