Cop28: un’alleanza contro le cucine tradizionali/ “Inquinano più degli aerei e opprimono le donne”

Alla Cop28 un’alleanza contro le inquinanti cucine tradizionali

Alla Cop28 che si sta tenendo a Dubai in questi giorni si è presentata un’alleanza formata da alcuni paesi, la Global e-cooking coalition (GeCCo), fine a denunciare l’inquinamento prodotto dalle cucine tradizionali. La richiesta, ovviamente, è semplice: eliminare dall’equazione i sistemi che funzionano a gas, o peggio con materiali ancora più inquinanti ampiamente utilizzati in Africa, a favore di nuovi modelli ad induzione ed elettrici.

Insomma, secondo la delegazione di paesi che si sono presentati alla Cop28 per condurre la battaglia contro le cucine tradizionali, questi sistemi sono responsabili di un inquinamento pari a quello dell’intero comparto globale dell’aviazione. In Africa e in Asia, denuncia la GeCCo, ci sono più di 2,3 miliardi di persone che utilizzano quotidianamente tecnologie di combustione inquinanti, ai quali si devono aggiungere i miliardi di persone in tutto il mondo che usano il gas in cucina, mentre l’induzione è ancora poco diffusa. Non è chiaro, per ora, come la presenza dell’alleanza contro le cucine tradizionali alla Cop28 influirà sulle conclusioni generali, se vi sarà una qualche indicazione in tal senso, oppure se la questione passerà in secondo piano.

GeCCo: “Cucine tradizionali inquinano più degli aerei”

Insomma, l’indicazione dell’alleanza presente alla Cop28 sulle cucine tradizionali è chiara: inquinano più dell’interezza del settore del trasporto aereo e, quindi, vanno sostituite con impianti elettrici, possibilmente alimentati da fonti rinnovabili come il solare, l’eolico e l’idroelettrico. La ragione è semplice, perché secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono circa 3,2 milioni le persone che hanno perso la vita a causa dell’inquinamento domestico nell’ultimo anno, tra le quali 237mila bambini.

“Cucinare con l’elettricità”, ha spiegato l’alleanza contro le cucine tradizionali davanti alla platea della Cop28, “non solo riduce le emissioni di gas serra migliorando la salute complessiva della popolazione, ma aiuta l’emancipazione di donne e ragazze consentendo loro di risparmiare tempo e denaro”. Denaro, perché in generale l’inquinamento secondo l’Esmap causa sulla collettività costi pari a 2,4 migliaia di miliardi di dollari: 1,4 per la salute, 0,2 per il clima e 0,8 a causa dell’infertilità.











