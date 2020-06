Coppa Italia 2020/ Per le semifinali in campo alle ore 21, eliminati i supplementari

Pubblicità

A due giorni dal via ufficiale del calcio italiano dopo quasi tre mesi di stop per l’emergenza da coronavirus, ecco che manca ancora l’ultima ufficialità sulla disputa delle semifinali della Coppa Italia 2020, primo appuntamento della ripartenza dello sport in Italia. Di fatto manca infatti ancora l’ultimo ok del Governo e di conseguenza la comunicazione ufficiale della Lega, ma pare ormai certo che le semifinali della Coppa, in programma il prossimo 12 e 13 giugno occorreranno alle ore 21.00. Dopo tante indiscrezioni a darci la notizia quasi ufficiale è la Rai (che trasmetterà entrambe le partite), che con un Tweet promozionale ha comunicato che per Juventus-Milan e Napoli-Inter, la diretta comincerà dunque alle ore 21.00. Ma oltre a tale notizia, tra le più attese dagli appassionati, ecco che pure è arrivata in queste ore, l’ufficializzazione del cambio di format della stessa fase finale della Coppa Italia 2020, da parte della Lega.

COPPA ITALIA 2020: NIENTE TEMPI SUPPLEMENTARI

Sarà infatti una fase finale della Coppa Italia 2020 davvero unica nel suo genere quello che ci attenderà quest’anno. Il Consiglio della Lega infatti ha annunciato poco fa, che sia per le semifinali che per la finale, in programma sempre il 17 giugno, non vi saranno da disputare, in caso di parità ai 90’ minuti regolamentari, i tempi supplementari. Dunque sia per Juventus-Milan di venerdi che per la sfida Napoli-Inter di sabato, come pure alla finalissima, se al novantesimo ancora il risultato non si sarà sbloccato, si andrà direttamente ai calci di rigore per decidere il vincitore. La modifica, appena approvata, varrà però solo per la stagione corrente della Coppa Italia: l’obbiettivo con questa piccola rivoluzione del format è quella di andare incontro ai giocatori e di risparmiargli minuti preziosi, considerato che questo sono fermi da mesi e che pure presto saranno impegnati un vero tour de force per concludere la stagione 2019-20.



