Coppia hotel Eufemia, moglie è incinta/ Marito tradito “figlio voluto da entrambi”

Colpo di scena ieri a Live Non è la d’Urso, che ha rivisto la presenza in studio dei due coniugi di Palermo, diventata “celebri” per via del video virale realizzato dal marito Gianluca all’esterno dell’hotel Eufemia, dove ha smascherato definitivamente i tradimenti della moglie Grazia. Dopo la pace ed il precedente collegamento dalla loro casa, marito e moglie sono tornati in trasmissione per un annuncio importante. Senza molti giri di parole, Gianluca ha rivelato: “Mia moglie è in dolce attesa”. Dopo gli applausi in studio l’uomo ha aggiunto: “E’ stato voluto, lo abbiamo voluto entrambi. Non è stata una cosa né detta da me né da lei, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto sì”. Sempre a detta del marito, Grazia sarebbe incinta da due settimane.

La donna si è detta ovviamente molto contenta ed anche nonno Giovanni, padre di Gianluca, in collegamento con la trasmissione ha espresso il suo entusiasmo alla notizia dell’arrivo di un nuovo nipotino: “Sono contentissimo!”. Il bambino dovrebbe nascere “verso novembre”, come spiegato dalla donna, “verso fine novembre”, ha chiarito Gianluca. Anche gli altri figli, ovviamente, si sono detti contenti dalla notizia. Clicca qui per il video dell’annuncio

COPPIA HOTEL EUFEMIA: PARLA L’AMANTE

Prima dell’annuncio della gravidanza che renderà nuovamente madre la donna diventata celebre per il tradimento all’hotel Eufemia i due coniugi si erano detti molto felici dopo il chiarimento definitivo. Per chiudere il cerchio sulla vicenda però, Barbara d’Urso ha lanciato il servizio con l’intervista all’amante. Anche l’uomo ha una moglie e la trasmissione Live Non è la d’Urso ha voluto intervistarlo per raccogliere anche la sua versione dei fatti. “Salve a tutti, volevo dire due parole: io e mia moglie abbiamo fatto pace, e io sono contentissimo che abbiamo fatto pace perchè io amo troppo mia moglie”. E su quanto accaduto, ha aggiunto, “sono pentito e non succederà più completamente perchè amo troppo mia moglie”. L’uomo ha quindi rivolto le sue scuse a Gianluca, marito di Grazia, “per quello che è successo con sua moglie, non li sentirò più completamente”. Infine l’amante si è detto contento che le due famiglia si siano riunite: “Basta, non ne voglio sapere più niente, amo mia moglie! E’ stato un errore momentaneamente quindi non succederà più completamente”.



