Coppie Temptation Island 2023, come sono state scelte?/ Raffaella Mannoia svela il retroscena sui casting

Come vengono scelte le coppie che partecipano a Temptation Island? Una domanda alla quale ha voluto rispondere Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi che da anni si occupa, tra le altre cose, dei casting per il docureality condotto da Filippo Bisciglia. Mennoia ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Gente, iniziando con la sua analisi del successo dello show.

“Penso che il pubblico abbia voglia di divertirsi, di continuare a credere nell’amore e sia spinto dalla curiosità di vedere come va a finire fra le coppie. – ha spiegato l’autrice – Immedesimandosi nelle dinamiche, tifando affinché le persone rimangano insieme. Ha un pubblico trasversale. Mi scrivono ragazze di 12 anni e signore di 60.” Ha quindi spiegato come avviene la scelta delle coppie: “In fase di casting metto in campo un istinto da giocatore d’azzardo. Mi lascio guidare e scommetto sulle persone che penso siano adatte. Per selezionarne sette ne ho viste 150.” È quindi in questo modo che Raffaella Mennoia ha scelto le sette coppie partecipanti di Temptation Island 2023.

Nel corso dell’intervista, Raffaella Mennoia ha anche raccontato i suoi esordi con la Fascino, il primo incontro con Maria De Filippi e il loro rapporto oggi. “Maria, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. – ha esordito l’autrice – La prima volta che l’ho conosciuta ero molto in imbarazzo. Ero abituata a vederla da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione. Non è cambiata da allora, è rimasta così. Maria è un faro per me. Generosa, non lesina complimenti verso chi lavora con lei, spesso dà alla redazione tanti meriti, togliendosi lei.” Oggi Maria è per Raffaella un’amica: “Lavoriamo insieme da tanti anni e via via il nostro rapporto si è evoluto naturalmente, trasformandosi in amicizia. Maria è affidabile, solida, una persona sulla quale posso contare, per le piccole e per le cose importanti. E lo stesso vale da parte mia nei suoi confronti. Per lei ci sono sempre, se lo merita.”

