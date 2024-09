Rita De Crescenzo tra le coppie di Temptation Island 2024? Arriva la risposta di Raffaella Mennoia

Nei mesi scorsi era diventato virale un video postato su Tik Tik in cui l’influencer e cantante Rita De Crescenzo chiedeva con pubblico appello indirizzato direttamente alla produzione di partecipare come coppia a Temptation Island insieme al marito. E a distanza di tempo adesso che manca pochissimo al ritorno in onda del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia una delle autrici storiche ha risposto al suo appello: Raffaella Mennoia.

Nel dettaglio, Raffaella Mennoia a distanza di settimane ha raccolto l’appello sui social e con una storie su Instagram ha fatto pervenire la risposta a Rita De Crescenzo: “Se la signora non fosse sposata può fare la richiesta a wittytv” seguito dal cuore rosso. Ovviamente il regolamento di ‘Temptation Island’, sin dal suo esordio, prevede che le coppie non siano sposate e che non abbiano figli in comune è molto difficile dunque che Rita De Crescenzo e il marito partecipino come coppia a Temptation Island 2024 ma almeno hanno ricevuto una risposta pubblicamente.

Temptation Island 2024, Raffaella Mennoia rompe il silenzio sull’appello di Rita De Crescenzo

Questa estate Rita De Crescenzo ha lanciato un appello non solo alla produzione di Temptation Island 2024 ma persino a Pier Silvio Berlusconi per partecipare in coppia con il marito, svelando anche i suoi motivi: “Io e il mio coniuge vogliamo prendere parte al programma Tentesciolain. Dopo circa 30 anni di vita matrimoniale vorremmo metterci alla prova per testare la solidità del nostro legame. C’è qualcuno che può aiutarci? Egregio signor Pier Silvio Berlusconi, mi appello a lei, magari può fare qualcosa. Non sono riuscita ad accedere alla casa del Grande Fratello, ma spero di prendere parte a questa trasmissione estiva.” Adesso è arrivata la risposta di Raffaella Mennoia e peccato che non ci siano le condizioni per poter partecipare.

