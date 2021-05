Coprifuoco abolito, da quando?/ La data ufficiale e le tappe: dal 21 giugno…

Coprifuoco, da quando sarà abolito? Uno degli argomenti più dibattuti dell’ultimo periodo è stato affrontato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della Cabina di regia, riunitasi in data odierna prima dello svolgimento del Consiglio dei Ministri. Si è addivenuti, stando a quanto si apprende, a un’intesa di massima, che porterà inizialmente a uno slittamento dell’orario d’inizio (dalle 22 alle 23), per poi estenderlo alle 24 a decorrere dal prossimo 7 giugno e cancellarlo del tutto dal 21 giugno 2021.

Inizialmente, poi, soltanto in zona bianca la misura sarà eliminata e sono diverse le regioni che potrebbero rientrare in questa fascia di colore a stretto giro di posta, complice il netto miglioramento della curva epidemiologica in Italia. Per quanto riguarda la zona gialla, invece, verrà spostato alle 23 a fare decorso dall’entrata in vigore del decreto legge, alle 24 a partire dal 7 giugno fino a giungere al 21 giugno, quando si potrà rincasare senza limite di orario.

COPRIFUOCO ABOLITO, DA QUANDO? LE DATE

Lo spostamento del coprifuoco e la sua abolizione, pertanto, sono accompagnati da date e tappe ben precise e, novità dell’ultim’ora, potrebbe esserci una deroga già per quanto riguarda la finale di Coppa Italia di Reggio Emilia tra Atalanta e Juventus, a cui assisterà un numero limitato di spettatori, che potrà rincasare anche dopo le 23, considerato che l’orario di fine partita non consentirà a tutti di raggiungere la propria abitazione entro il limite orario in vigore ora. Con l’estensione e la successiva cancellazione del coprifuoco, dal 1° giugno ristoranti e bar apriranno al chiuso a pranzo e a cena (si attende conferma nelle prossime ore, ma queste sono le indiscrezioni filtrate dalla Cabina di regia). Anche i matrimoni, stando alle indiscrezioni, ripartiranno dal 15 giugno, ma sarà necessario il green pass per tutti i partecipanti, che si potrà ottenere soltanto con certificazione di vaccinazione o con la negatività al tampone.

