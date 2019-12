Cora e Marilù Fazzini/ “Siamo molto diverse anche se…” (Vieni da me)

Cora e Marilù Fazzini, le gemelle terribili della terza edizione de Il collegio, ambientato nel 1968, tornano in tv. Ospiti di Vieni da me, Cora e Marilù, senza la divisa del Collegio, ma vestite con un outfit moderno e assolutamente identico. Seguitissime sui social e protagoniste di alcuni spot, si sono fatte conoscere per una discussione pesantissima. Il motivo? “La stessa pettinatura sfoggiata durante Il collegio“, spiega Caterina Balivo. Da quella discussione è partita l’ascesa delle gemelle più famose della televisione italiana. Cora e Marilù, il diavolo e l’angelo “Io sono sempre stata quella più peperina”, ammette Marilù. “Siamo gemelle eterozigoti quindi siamo diverse, si vede“, affermano in coro. “Assolutamente, come faccio ad andare contro Cora e Marilù?”, chiede ironicamente la Balivo.

Cora e Marilù Fazzini: “siamo diverse in tutto”

I genitori, sin da quando Cora e Marilù Fazzini erano piccole, hanno cercato di crescerle dando loro una personalità diversa. Le due ragazze, infatti, sin da bambine, hanno frequentato scuole diverse e si sono sempre vestite “Siamo molto legate. I gemelli hanno un rapporto davvero speciale e chi non è gemello non può capire“, spiegano ancora. “Se lei non ci fosse stata, in non ce l’avrei fatta perchè era un contesto difficile, complicato e se lei non ci fosse stata io non sarei andata avanti”, ammette Cora. “Quindi davvero non riuscite a stare lontane?”, chiede la padrona di casa. “Sì, infatti se ci succede qualcosa noi lo capiamo. “Marilù stava ad Ischia con le compagne di classe e ha avuto una brutta discussione. Durante la giornata sento di avere qualcosa nello stomaco, l’ho chiamata e lei mi ha risposto piangendo e quindi avevo sentito che c’era qualcosa…”, spiega Cora. Sul successo: “è una respoinsabilità avere mezzo milione di persone che ci seguono, ma i nostri fans apprezzano il fatto che non ci siamo mai montate la testa”, concludono.

Cora e Marilù Fazzini: confronto con il professor Maggi

Durante l’esperienza vissuta ne Il Collegio, Cora e Marilù Fazzini hanno avuto un durissimo scontro con il professor Maggi. Dopo aver mandato in onda il filmato dello scontro con il professor Maggi, Caterina Balivo si schiera con l’insegnante definendo “maleducato” l’atteggiamento di Marilù. A sorpresa, il professor Maggi entra in studio per confrontarsi con le gemelle terribili. “Il collegio è un reality, ma il contesto è scolastico. La cosa che mi è dispiaciuta è che Cora non abbia trovato l’umiltà di chiedere scusa“, spiega il professor Maggi che, purtroppo, nella realtà, si ritrova a dover fare i conti con dei ragazzi spesso impertinenti.



