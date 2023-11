VINCITORE BORSA DI STUDIO IL COLLEGIO 2023, CHI É?/ Diego Natale batte Christopher Parolin e Marta Battaglia

Vincitore borsa di studio Il Collegio 2023, chi è? In cosa consiste il premio

Christopher Parolin e Marta Battaglia non riescono a battere Diego Natale agli esami scritti e orali sostenuto al termine del percorso formativo di Il collegio 2023. La borsa di studio di merito permette a Diego Natale di potersi formare a carico della produzione del format Rai in una scuola superiore americana prestigiosa e per la durata di sei mesi di lezioni nel vecchio continente.

(Agg. Di Serena Granato)

Le anticipazioni di Il collegio 2023

L’ottava edizione de Il Collegio porta in scena una grande novità per i suoi concorrenti. I collegiali del 2001, oltre che per la promozione, hanno quest’anno potuto concorrere per un premio molto importante, che avrà un forte impatto nel loro futuro accademico: una borsa di studio.

La produzione de Il Collegio 2023, che per la prima volta ha ambientato lo show negli anni 2000, ha messo in palio, per lo studente più meritevole, una borsa di studio dal valore di 13990€ che permetterà di frequentare un semestre in una high school negli Stati Uniti. Ciò vuol dire che il collegiale che si è distinto nel corso delle sei settimane per impegno e maturità, mostrando una crescita importante, conquisterà la borsa di studio e volerà in America. Ma chi tra i collegiali può ambire a questo premio?

Il vincitore della borsa di studio de Il Collegio 8 è uno tra Christopher Parolin e Marta Battaglia? I pronostici

Se andiamo a ritroso con le puntate de Il Collegio 2023 scopriamo sono due gli alunni che si sono maggiormente distinti, al punto di conquistare per ben tre volte ciascuno il titolo di ‘migliore della settimana’: stiamo parlando di Christopher Parolin e Marta Battaglia. I due ragazzi hanno mostrato sin da subito impegno e determinazione, e sono dunque in corsa per la borsa di studio.

Non sono però da escludere colpi di scena, che potrebbero coinvolgere Diego Natale, per due volte ‘migliore della settimana’, e dunque tra i più bravi della classe. Infine in lizza citiamo anche Frida Schiavi, che oltre ad essere stata la prima della classe in una puntata, è stata anche eletta dai compagni Rappresentante di classe, conquistando dunque la fiducia dei compagni collegiali. I pronostici dunque ci dicono che il vincitore della borsa di studio è tra questi quattro ragazzi.











