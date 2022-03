CORE, Community Organized Relief Effort/ Cos’è e come funziona Ong Sean Penn

Molto attivo nel mondo della solidarietà, Sean Penn nel 2010 ha fondato insieme ad Ann Lee la CORE, ovvero la Community Organised Relief Effort, un’organizzazione non governativa. La no profit è stata istituita in concomitanza al terribile terremoto che colpì Haiti nel gennaio del 2010 e nel corso degli anni si è dedicata a numerose iniziative a livello globale.

Sean Penn diede vita alla CORE per dare un contributo importante al popolo di Haiti, Paese non aveva mai visitato in precedenza. Assunte 350 persone, il 95% haitiane, per salute, istruzione e sviluppo della comunità, con importanti investimenti su alloggi e opportunità economiche. Chiamata inizialmente J/P HRO, l’Ong è stata ribattezzata Community Organised Relief Effort nel 2019, ampliando i suoi soccorsi oltre Haiti.

Cos’è la CORE (Community Organized Relief Effort)?

Come dicevamo, CORE è attiva ad Haiti – dove ha un team di 100 persone per ricostruire la comunità – ma non solo. L’organizzazione non governativa fondata da Sean Penn nel giugno 2020 ha assunto oltre 1.000 persone per somministrare tamponi anti-Covid gratis alle persone, lavorando con i governi locali e statali. In totale, ha somministrato oltre 1,3 milioni di test anti-Covid. Con il passare dei mesi, la CORE ha implementato le linee guida: consegna dei risultati entro 48 ore, sistema di tracciamento dei contatti in collaborazione con il governo, kit alimentari e igienici, oltre ad aiuti finanziari, per le famiglie in difficoltà. Le strutture di CORE sono situate in diverse zone degli Usa, tra le altre: Los Angeles, Oakland, Detroit, Chicago, Atlanta, New Orleans, New York, Carolina del Nord, Navajo Nation, Napa, Bakersfield. Ricordiamo che l’Ong ha anche fornito supporto per gli uragani che hanno colpito gli States, Bahamas, Porto Rico e Caraibi.

