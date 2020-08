Corinna Larsen, chi è amante re Juan Carlos/ “Voleva sposarmi, con Sofia un accordo”

Nelle ultime ore il nome di Corinna Larsen, nobile tedesca di 55 anni, è salito agli onori della cronaca (rosa) per via di alcuni racconti resi dalla stessa e che rischiano di far tremare la corona spagnola. La donna è infatti considerata la ex amante del re Juan Carlos. La scintilla tra i due, come riferisce Corriere della Sera che ripercorre la loro presunta storia, scattò in una grande tenuta di caccia del Duca di Westminster. All’epoca lei aveva 39 anni e re Juan Carlos 66. La donna dagli occhi azzurri aveva ancora il cognome ed il titolo del secondo marito, il principe tedesco Casimir zu Sayn-Wittgenstein. Nata Corinna Larsen, è figlia di Finn Bönnig Larsen, danese ed ex direttore europeo della compagnia aerea brasiliana Varig e di Ingrid Sauerland, donna tedesca. E secondo quanto trapela da El Pais, Corinna veniva chiamata con un nome in codice, proprio come la madre Ingrid, dal circolo ristretto del re, quando si invaghì di lei trasferendosi a El pardo, a circa 20 chilometri dalla Zarzuela. Corinna parla ben cinque lingue anche grazie alle sue frequentazioni internazionali e agli studi di relazioni internazionali a Ginevra. la sua vita si divide poi tra Marbella e Parigi dove lavora in Boss and Company prima di creare la sua società Apollonia Associates. Successivamente avrebbe vissuto l’incontro galeotto con il re Juan Carlos.

CORINNA LARSEN, CHI È AMANTE RE JUAN CARLOS: LE SUE DICHIARAZIONI

A partire dagli anni Duemila, Corinna Larsen diventa una delle maggiori frequentatrice della Spagna e di Madrid. La sua è una presenza discreta, fino quasi a diventare una sorta di assistente personale del re Juan Carlos seguendo ogni aspetto della sua vita. Come scrive la stampa spagnola, nel 2006 addirittura fu accolta all’aeroporto di Stuttgart, in Germania con onori militari, camminando alle spalle del re. A causa di un brutto incidente di Juan Carlos durante un safari in Botswana, il loro legame viene a galla e la stampa iniziò ad indagare sulla presenza della misteriosa bionda accompagnatrice. In contemporanea alla relazione segreta tra il re e Corinna, emerge quella ufficiale con Sofia. Adesso però la Larsen ha reso noti alcuni particolari della loro relazione e alla BBC di Londra dove ora vive ha svelato, parlando del rapporto tra Juan Carlos e Sofia: “Avevano un accordo per rappresentare la corona, ma conducevano vite separate”. Quindi ha aggiunto le confidenze del re al padre: “Disse che era molto innamorato di me e voleva sposarmi”.



