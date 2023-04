Corinne Clery “Isola dei famosi? Amo il rischio”/ Il ritorno di Nathaly Caldonazzo

Corinne Clery: perché partecipa all’Isola dei famosi 2023?

Stasera, lunedì 17 aprile 2023, inizia la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Tra i naufraghi che sbarcheranno in Honduras ci saranno anche Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip (Clery nella seconda edizione, Caldonazzo nella sesta). Pochi giorni prima della partenza per il Sud America le due attrici hanno rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Isola dei Famosi: Corinne Clery nel cast?/ "Sono stata contattata, vorrei che…"

Corinne Clery ha svelato di non essersi allenata molto per preparasi al reality show, perché stava lavorando: “Ho fatto una decina di lezioni di ginnastica e un po’ di yoga. Il mio maestro quando ha saputo che avrei partecipato all’Isola mi ha fatto fare il marine: sdraiati, alzati, fai qua, fai là… Ho provato tutto!”. L’attrice francese ha poi spiegato il motivo che l’ha spinata a partecipare all’Isola: “Amo il rischio, l’avventura, e mettermi in discussione. Mi sono convinta piano piano, dopo aver superato tante paure. Ovviamente mi mancheranno molte cose”. Infine ha confessato che sentirà molto la mancanza dei suoi cani, con cui vive in simbiosi.

Clarissa Burt e Nathaly Caldonazzo, ex Massimo Troisi/ Due grandi amori

Nathaly Caldonazzo per la seconda volta all’Isola dei famosi

Per Nathaly Caldonazzo sarà la seconda volta all’Isola dei famosi. L’attrice, infatti, ha partecipato alla dodicesima edizione del reality show, condotto da Alessia Marcuzzi: rimasta in gara dal 30 gennaio al 13 febbraio 2017, l’attrice è stata eliminata nel corso della terza puntata con il 63% dei voti. Lo scorso anno la Caldonazzo ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, restando nella casa poco più di due mesi. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha motivato la sua scelta di tornare in Honduras: “L’Isola fra tutti i reality è quello che più mi spaventa e mi affascina. Per questo ho deciso di rifarlo. L’abitudine o il vizio che mi mancherà? Mangiare ogni due ore, fumare e il cellulare, un’abitudine che levo con piacere. In questo periodo mi sono allenata. Con la danza, lo sport e la ricostruzione di muscoli che ho perso dopo vari incidenti. Sto mangiando anche un po’ di più. Poi so com’è L’Isola, l’ho già fatta nel 2017 e ricordo”.

LEGGI ANCHE:

Clarissa Burt e Nathalie Caldonazzo, ex fidanzate Massimo Troisi/ Grandi amori e quel cuore delicato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA