Alexandre Wayaffe, chi è il figlio di Corinne Clery e perché non si parlano più

Alexandre Wayaffe è il primogenito ed unico figlio di Corinne Clery, l’attrice francese che nel corso degli anni ha vissuto importanti amori nella sua vita, a cominciare proprio da quello per il produttore cinematografico Hubert Wayaffe, padre di suo figlio. La coppia convolò a nozze nel 1967, quando la Clery aveva soli 17 anni, e dalla loro unione nacque appunto Alexandre, con il quale tuttavia non ha più rapporti da ormai più di 6 anni. Una ferita per lei ancora aperta e della quale ha più volte parlato, sottolineando l’intenzione di ricucire i rapporti.

“I percorsi non sono sempre facili, con gli anni mio figlio ed io ci siamo allontanati“, aveva raccontato nel corso della sua esperienza come concorrente all’Isola dei Famosi nel 2023. “Un giorno abbiamo avuto una grande litigata, ma ce n’erano state altre, e ognuno è andato per conto suo. Non ci vediamo, non ci parliamo, è il più grande dolore della mia vita. Sono sei anni che me lo tengo dentro e non mi do pace perché è stato la mia vita. Mi piacerebbe avere un dialogo che non c’è, forse magari un giorno deciderà di battere alla mia porta“.

Corinne Clery e la rottura con il figlio Alexandre: “Avevo paura di parlare…“

Ma perché Corinne Clery e il figlio Alexandre Wayaffe non si parlano più? Il rapporto sembra ormai definitivamente compromesso: 6 anni di silenzio sono tanti ma l’attrice francese spera che un giorno le cose possano sistemarsi e il ragazzo, ormai uomo, possa tornare finalmente a parlarle. In un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso gennaio, l’ex naufraga aveva aggiunto ulteriori dettagli su questa frattura: “È successo sei, sette anni fa. Lui ormai è un uomo, fra un pochino fa 55 anni, è una persona molto carina, amata, perbene, adorato da tutti ma non andiamo più d’accordo“.

E aveva aggiunto: “Io non so cos’è passato nella sua testa ma io avevo un malessere terribile, ma proprio brutto. Avevo paura di parlare nel momento sbagliato perché sentivo che gli davo fastidio ma pensavo sempre, magari ha i suoi problemi. Non ce l’ho con lui, è mio figlio, l’ho amato e lo amo tutt’ora, ma non posso vivere con questa angoscia. Io non lo cerco più, lui lo sa dove sono“.