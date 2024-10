Icona del cinema e donna di grande spessore, Corinne Clery si è raccontata oggi nel salotto de La Volta Buona come sempre senza filtri. L’intervista è partita dall’argomento trattato in precedenza, ovvero il tradimento, con l’attrice che ha confessato. “Non mi è mai capitato, solo una volta l’ho scoperto ma solo prima che succedesse, un appuntamento andato male; è andata bene però per lui perchè altrimenti… La vita ti regala qualche volta delle opportunità per difenderti e lui aveva lasciato dei documenti in un albergo, forse non è andato più e voleva farmi un dispetto”. Questo il simpatico racconto di Corinne Clery, riferendosi al suo terzo marito Beppe Ercole.

L’attenzione è rimasta sulla sua sfera privata, in particolare sul suo unico figlio Alexander: “Mio figlio adesso ha 55 anni, mi ha reso nonna; ha due ragazze anche lui. Io ho fatto tutto presto cos’ adesso sono una donna libera; ne sono felice, è una conquista. Ho fatto il mio dovere con amore, gioia e consapevolezza, nulla è stato fatto per caso. Però da ragazzina è difficile crescere un figlio da sola, anche perchè io dopo un anno ero già divorziata”. Corinne Clery ha poi sorpreso Caterina Balivo confessando di non avere rapporti con il figlio Alexander da ben 7 anni.

“Il rapporto con mio figlio Alexander? E’ il dolore della mia vita, non lo vedo mio figlio Alexander; non so come mai, non so perchè, sono 7 anni che non ci vediamo”. Questa la confessione di Corinne Clery a La Volta Buona che da anni non ha più alcun tipo di rapporto con il figlio Alexander. “Vive in Italia e credo nemmeno tanto lontano da me; abbiamo litigato di brutto ma era successo anche altre volte. Quando sei una mamma piccola c’è un limite molto sottile tra l’essere amica e mamma e ci sono cose che non si fanno, non si dicono… Questa volta non ho provato ad avvicinarmi, altre volte sì”. L’attrice ha poi aggiunto: “Gli ultimi 30 anni sono stati molto difficili. Se tu tratti male tua madre, arriva un momento in cui devi chiedere scusa, non come ha fatto lui; io però l’ho perdonato, non ho più reazioni, non piango più…”.

Quasi rassegnato il racconto di Corinne Clery a proposito del suo rapporto con il figlio Alexander: “Io lo accetto, alla fine lo fai perchè non ce la fai più; in ogni caso io sono qui, non si sa mai. Sono sempre pronta a chiarire e sentire, se mi chiama e mi chiede scusa? Gli dico: ‘Vieni e ne parliamo’. Non è detto che io non abbia sbagliato, lo so che sono una persona difficile…”.