Cormac McCarthy è morto: vinse il Premio Pulitzer/ L’autore de “La strada” scomparso a 89 anni

Cormac McCarthy, autore americano vincitore del Premio Pulitzer, è morto all’età di 89 anni. Ad annunciarlo è stato il suo autore, Penguin Random House. Lo scrittore statunitense, uno dei più grandi della letteratura americana, è morto per cause naturali nella sua casa di Santa Fe, all’età di 89 anni.

La conferma della morte è arrivata dal figlio, John McCarthy. Il romanziere ha vinto il Premio Pulitzer nel 2007 per la storia d’amore tra padre e figlio post-apocalittica dal titolo The Road, conosciuto in Italia con il titolo La Strada. Tra i suoi capolavori più noti anche Non è un paese per vecchi e la Trilogia della frontiera.

McCarthy è morto per cause naturali

McCarthy, scrittore americano più conosciuto e amato dopo Ernest Hemingway e William Faulkner, è morto per cause naturali nella sua casa a Santa Fe, Nuovo Messico. La casa editrice Penguin Random House nel dare la notizia della morte del grande romanziere, ha citato suo figlio, John McCarthy. L’autore, nonostante la popolarità, nel corso della sua lunga carriera ha rilasciato pochissime interviste, proteggendo la sua vita privata e mostrandosi poco davanti alle telecamere.

Il vincitore del Premio Pulitzer, infatti, era un uomo estremamente riservato e preferiva concentrarsi sulla scrittura e sulla sua vita privata: alle spalle aveva tre matrimoni e due figli. L’uomo è scomparso il 13 giugno 2023, lasciando un’importante eredità letteraria negli Stati Uniti.

