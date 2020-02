Coronavirus, 20enne italiano bloccato in Cina/ “Ha febbre” impedito rientro in Italia

Questa mattina all’aeroporto militare Pratica di Mare a Roma sono atterrati 56 italiani provenienti da Wuhan e dintorni dopo l’emergenza Coronavirus, ma ne mancava uno all’appello stabilito inizialmente dall’Unità di Crisi della Farnesina: come ha spiegato infatti il direttore dell’Unità Stefano Verrecchia, un 20enne italiano è rimasto bloccato in Cina perché prima di salire sull’aereo gli è stato riscontrato qualche linea di febbre. Le fonti diplomatiche dell’Ansa hanno poi aggiunto come il ragazzo sia rimasto dunque rimandato nelle strutture di quarantena di Wuhan dato che i protocolli sanitari internazionali imposti dall’emergenza Coronavirus vietano di salire a bordo chi anche solo abbozza dei sintomi che potrebbero essere riconducibili al virus cinese che ha già mietuto in Cina 361 morti (1 anche nelle Filippine, ade). Il connazionale – assicurano le stesse fonti all’Ansa – è seguito attentamente da personale medico, dell’ambasciata e del ministero degli Esteri cinese. Da questa mattina l’Unità di crisi della Farnesina è in stretto contatto con la famiglia.

CORONAVIRUS, 20ENNE BLOCCATO IN CINA

Come stabilito dalla task force del Ministero della Salute con il Ministro Speranza e il commissario Borrelli, i 56 italiani giunti stamane a Pratica di Mare saranno controllati nell’area di biocontenimento direttamente all’aeroporto militare: chi risulta negativo verrà trasferito negli alloggi allestiti alla cittadella militare della Cecchignola per una quarantena lunga 14 giorni; chi invece presentasse sintomi sospetti, verrà isolato e poi portato all’Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani sempre a Roma, dove si trovano tra l’altro gli altri due turisti cinesi finora gli unici ad aver contratto il Coronavirus nel nostro Paese. «I passeggeri per il momento stanno tutti bene. Devono ancora terminare i controlli sanitari e avranno tutta l’assistenza necessaria ma per il momento non ci sono problemi» ha precisato ancora Verrecchia, spiegando poi come in queste settimane in Cina, gli italiani «hanno avuto molta pressione ma mi pare che non siano provati. C’è solo la stanchezza del viaggio».

