Coronavirus Italia e mondo: 64 morti in 1 giorno/ 3500 in quarantena su nave Giappone

Mentre negli ultimi giorni l’epidemia e le vittime del Coronavirus sembravano essersi “rallentate”, le ultime 24 ore sono state drammatiche: la mappa del contagio conta 20659 infetti in tutto il mondo (20467 nella sola Cina) e purtroppo 427 morti, di cui 413 solo nella provincia di Hubei (la città di Wuhan). Il dramma del Coronavirus, che continua a spaventare anche l’Italia dove però restano “solo” 2 i contagi e pure in buone condizioni, alza l’emergenza a livello globale: nell’ultimo giorno 64 decessi solo nella provincia di Hubei, il primo morto a Hong Kong e in Giappone il Governo di Tokyo ha messo sotto quarantena un’intera nave da crociera con 3500 persone a bordo perché un 80enne è risultato positivo al Coronavirus cinese. Se ci aggiungiamo il tonfo delle Borse cinesi di ieri alla prima riapertura dopo il Capodanno e il focolaio dell’epidemia, la giornata di lunedì per l’Asia è stata tremenda e non aiuta di certo ad una maggiore “serenità” a livello globale. Guardando ai nostri confini per un attimo, le notizie sono positive visto che i 56 italiani sbarcati ieri da Wuhan stanno tutti bene, compresi i 6 bambini, e sono ora stati messi in quarantena alla Cittadella militare della Cecchignola a Roma: «Mi sembra di rinascere. Ora sono al sicuro. Abbiamo passato una settimana di apprensione, ma adesso siamo più tranquilli», spiega uno dei ritornati, Paolo Ghiddi, dipendente del Gruppo Systema di Fiorano.

CORONAVIRUS IN CINA: CARCERE PER CHI DIFFONDE “INFODEMIA”

Ma allargando l’orizzonte dell’interesse sul Coronavirus, le situazioni che arrivano dai vari Paesi esteri sono tutt’altro che positivi: in Belgio è stato rilevato il primo caso di contagio, mentre con il morto di Hong Kong – un 39enne che prese la polmonite (di cui già soffriva) con Coronavirus passando a Wuhan ad inizio gennaio – la Città-Stato torna nel caos politico per i rapporti sempre più complessi con la vicina Cina. Ieri un sindacato dei medici di Hong Kong ha proclamato uno sciopero generale chiedendo al governo locale di Carrie Lam di chiudere le frontiere con la Cina: assolutamente integrante questo sciopero con quelli che hanno interessato gli ultimi mesi ad Hong Kong, con il Governo troppo filo cinese per i giovani in sciopero che chiedono anche oggi le dimissioni. Nel frattempo, tanto nell’ex colonia quanto soprattutto in patria, il Partito Comunista di Xi Jinping ha lanciato la completa battaglia alla “infodemia”, ovvero alle voci che danno informazioni errate o “sospette” sull’emergenza Coronavirus. L’Alta Corte di Heilongjiang ha previsto fino a 15 anni di carcere per chi «diffonde voci sull’epidemia allo scopo di sovvertire l’ordine costituito», mentre addirittura la pena di morte per chi è scoperto a diffondere intenzionalmente il Coronavirus (7 anni per chi rifiuta la quarantena); il provvedimento è già molto criticato fuori dai confini cinesi, eppure il Governo chiede un ulteriore sforzo ai partner mondiali sul fronte blocco aereo «chiediamo di non imporre un divieto ai viaggiatori cinesi, Allo scopo di rispondere alle necessità dei passeggeri dentro e fuori il Paese, e per garantire gli approvvigionamenti in questo particolare periodo, l’amministrazione chiede alle linee aere di garantire la continuità dei trasporti verso nazioni che non hanno imposto restrizioni di viaggio».

