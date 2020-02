Coronavirus, 29enne scherza in volo/ “Vengo da Wuhan, sono infetto”. Arrestato

Un ragazzo ha ben pensato di scherzare sul coronavirus, ma il risultato è stato tutt’altro che divertente. Su un volo della compagnia WestJet, decollato da Toronto e destinazione Giamaica, l’influencer 29enne James Potok, ha deciso di alzarsi in piedi e gridare di avere il coronavirus: “Mi sono alzato in piedi – ha raccontato lo stesso a CityNews Toronto – ho detto che ero appena tornato dalla provincia di Wuhan”. Una reazione ovviamente insulsa, tenendo conto dell’allarmismo di questi giorni proprio a seguito dell’epidemia che ha provocato centinaia di morti e migliaia di infetti. Scontata la domanda del giornalista: “Che cosa pensavi di fare con questo scherzo?”. E Potok ha replicato: “Una reazione delle persone per creare un video virale”. L’influencer ha raccontato di essere un artista emergente, e che di conseguenza stava cercando un po’ di visibilità e di pubblicità.

CORONAVIRUS, L’AUTORE DELLO SCHERZO “A META’ VOLTO MI SONO ALZATO IN PIEDI…”

Peccato l’abbia cercata in maniera sbagliata. “A metà del volo mi sono alzato in piedi – ha raccontato ancora lo stesso – ho tirato fuori la mia videocamera e mi sono guardato intorno. Poi ho detto ‘Posso attirare l’attenzione di tutti per favore?’ e poi ho detto: ‘Sono appena tornato dalla provincia di Wuhan, la capitale del coronavirus, non mi sento troppo bene”. Nessuno ha ovviamente riso fra i 243 passeggeri a bordo e il personale di volo, e circa 15 minuti dopo tutto lo staff della compagnia area ha indossato mascherine, facendole poi indossare anche allo stesso Potok. A quel punto il pilota ha deciso di fare marcia dietro, tornando all’aeroporto di Toronto. Quando il velivolo è atterrato, il ragazzo è stato visitato dallo staff medico che non ha riscontrato alcun sintomo, dopo di che è stato arrestato per procurato allarme. Ora dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 9 marzo: la sua bravata potrebbe costargli davvero cara…

© RIPRODUZIONE RISERVATA