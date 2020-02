Coronavirus, a Lodi è emergenza/ 51 ricoverati, 17 in terapia: ospedale al collasso

Situazione di emergenza a Lodi a causa del coronavirus. Non è tanto l’epidemia e le infezioni a preoccupare, quanto il fatto che l’ospedale locale sia al completo, e di conseguenza i medici e il personale sanitario non sanno più dove ricoverare i pazienti. A portare alla luce la questione delicata è stato il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che intervenuto durante la trasmissione di La7, L’Aria che tira, ha spiegato: “Purtroppo questa notte è scoppiata un’altra emergenza a Lodi. A Lodi improvvisamente nel pomeriggio di ieri c’è stato un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva. Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione”. Secondo Fontana bisognerebbe concentrarsi maggiormente sui problemi reali e un po’ meno sul “gossip”: “Se si ridesse meno della mascherina – ha aggiunto e concluso il presidente lombardo – e si guardasse il problema più attentamente credo che sarebbe saggio”.

CORONAVIRUS, EMERGENZA A LODI: MA I NUMERI DEI MALATI IN LOMBARDIA SONO STABILI

In Lombardia il numero di contagiati è salito a quota 406, solamente tre in più rispetto alla giornata di ieri, e inoltre, stanno divenendo consistenti guarigioni e dimissioni dagli ospedali. Un trend senza dubbio positivo alla luce dell’allarme scattato esattamente una settimana fa. Le vittime continuano ad essere pazienti anziani già affetti gravi patologie, e questo non significa che le loro morti siano meno importanti di altri, ma semplicemente che chi è sano non corre alcun pericolo contraendo il coronavirus, se non più di quelli che si rischiano con una banale influenza. “Oggi in Lombardia i casi positivi al coronavirus sono 40 – le parole dell’assessore al welfare, Giulio Gallera – dei quali 216 ospedalizzati. Più della metà è asintomatico, è a casa e sta bene. L’altro ieri gli ospedalizzati erano 44 e ieri 39. Non è una statistica ma il numero di coloro che da positivi sono stati ricoverati si è ridotto. E poi abbiamo avuto 37 persone che sono state dimesse, quindi in condizioni di poter lasciare l’ospedale, molti col tampone negativo e altri guariti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA