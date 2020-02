Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie: Soresina, 100 bambini in isolamento

Non si ferma il contatore dei contagi da Coronavirus in Italia. Siamo oltre i 600 contagi, mentre le vittime sono salite a 17 nelle ultime ore. Per fortuna con gli aggiornamenti arrivano ultime notizie rassicuranti: ci sono infatti anche guariti, per la precisione sono 45. Ma tiene banco in queste ore anche il caso di una scuola elementare che è stata messa in quarantena per il Coronavirus. È una struttura scolastica di Soresina, nel Cremonese: in via precauzionale l’Ats ha disposto l’isolamento per circa cento bambini che frequentano la scuola Immacolata. Il provvedimento è stato preso in seguito ad alcuni contatti che ci sono stati in paese: uno dei quattro minorenni risultati positivi al virus in Lombardia è infatti di Soresina. Le scuole sono chiuse comunque in tutta la regione fino al primo marzo. La situazione a Cremona è tra le più delicate in queste ore. Si tratta della seconda provincia per numero di contagi. Inoltre, la struttura ospedaliera – il presidio più vicino alla zona rossa – denuncia difficoltà di gestione del grande afflusso di malati.

CORONAVIRUS ITALIA AGGIORNAMENTI, OSPEDALE DI CREMONA AL COLLASSO

L’ospedale di Cremona ha raddoppiato i posti nel reparto di Malattie Infettive ed è stata anche allestita una tenda della Protezione Civile. Ma è quasi al collasso, per questo è stato disposto il trasferimento di alcuni pazienti gravi alla terapia intensiva dell’ospedale Niguarda di Milano. Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ha quindi chiesto maggiore attenzione per l’ospedale locale. Ha scritto infatti una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (che peraltro è in autoquarantena) e all’assessore al Welfare «per chiedere di sostenere lo sforzo che il nostro ospedale sta facendo per far fronte alla situazione Coronovirus». Consapevole del grande impegno dei tanti operatori sanitari, a diversi livelli, e del lavoro che sta facendo la Regione Lombardia per coordinare il sistema sanitario, Galimberti chiede comunque «un’attenzione maggiore per il nostro ospedale in virtù del numero di pazienti ricoverati, delle fatiche di medici, infermieri, operatori sanitari e responsabili, delle necessità relative a materiali indispensabili al personale».

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE, MEDICI IN QUARANTENA: “MALATI LASCIATI SOLI”

Uno degli “effetti collaterali” della diffusione del Coronavirus in Italia è stato rivelato dall’Ordine dei Medici, che hanno diffuso una lettera di denuncia a tal proposito. L’hanno scritta due dottoresse di medicina generale della zona rossa in Lombardia. Hanno raccontato che i pazienti positivi al Coronavirus con polmonite, ma non gravi e per questo lasciati a casa, così come anche gli altri malati, cronici o oncologici, non hanno la possibilità di essere visitati. In sostituzione dei medici di famiglia che sono in isolamento dopo l’insorgere dei focolai di Covid-19 nel Nord Italia ne è stato mandato solo uno, peraltro con sole due mascherine in dotazione. Ma si parla di un bacino di 6mila abitanti. «Abbiamo pazienti con polmoniti da Coronavirus accertati lasciati a domicilio perché non gravi, ma devono essere visitati. Anziani malati, oncologici a domicilio a cui hanno annullato tutte le visite e si sentono abbandonati!», hanno scritto nella lettera-appello che si spera possa avere una risposta concreta.



