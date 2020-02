Scuole chiuse per Coronavirus/ Regioni, quando si decide? Veneto, Lombardia, Emilia..

«Se i nostri figli vanno a scuola nella maggior parte delle Regioni italiane, questo vuol dire che come loro vanno in aula possono continuare a venire in Italia anche i turisti e gli imprenditori»: il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ben riassunto il “nocciolo” del problema sul fronte Coronavirus per i prossimi delicatissimi giorni di emergenza. Le scuole chiuse – e con esse le università, i musei, i cinema, le manifestazioni sportive e in generale tutte le forme di attività che rendono viva una società e una comunità – hanno rappresentato in questa settimana di massima emergenza un colpo durissimo all’immagine del Sistema Italia: per questo motivo, e per il “contenimento” delle vittime nelle aree colpite dal Covid-19, diverse Regioni stanno pensando di riaprire le scuole a partire dal prossimo lunedì 2 marzo. Ieri è stato il primo giorno di “cambio strategia” per diversi Governatori, accogliendo l’invito del Governo di ritornare al più presto alla normalità sempre ovviamente mantenendo il tema della sicurezza e della prevenzione come “stella polare”. E allora Veneto, Alto Adige e Piemonte hanno iniziato ad annunciare delle prime sospensioni delle ordinanze che sono in vigore per ora solo fino al 1 marzo: da lunedì potrebbero tornare il classe gli studenti della Campania, del Trentino-Alto Adige e del Veneto, anche se gli ultimi casi (sporadici, va detto) in Marche e Campania potrebbero frenare le decisioni dei Governatori del Nord.

SCUOLE CHIUSE: LE DECISIONI REGIONE PER REGIONE

Aumenta di probabilità dunque il criterio proposto dalla Ministra della Scuola Lucia Azzolina che ieri ha rinnovato l’invito alle Regioni: ancora scuole chiuse per qualche giorno nelle zone rosse del contagio e nelle aree più prossime, riapertura a scacchiera invece nelle province non toccate. «Dobbiamo capire se il trend di diffusione rallenta e magari si blocca. Quando avremo riscontri positivi in questo senso, ci daranno il via libera ad attuare o revocare le misure», ha spiegato ieri il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Proprio la Lombardia insieme all’Emilia Romagna decideranno tra oggi e domani se fare riprendere le lezioni e quando: Veneto e Alto Adige restano fermi nella riapertura da lunedì, Piemonte orientato a far slittare la riapertura verso la metà della prossima settimane. Il Governatore Cirio ha spiegato «serve un’ordinanza meno restrittiva che conduca gradualmente verso la normalità, con la riapertura delle scuole agli studenti dalla metà della prossima settimana». In Friuli Venezia Giulia per ora resta intoccata l’ordinanza che chiude le scuole fino al 2 marzo, escluso; Liguria dece ancora decidere, per ora resta chiusura solo fino a domenica compresa; nelle Marche continua il testa a testa tra Governo, Tar e Presidente Ceriscioli e con una nuova ordinanza ieri sera (dopo la riapertura imposta dal Tribunale) si sono richiuse le scuole fino al prossimo 4 marzo. Per l’Abruzzo le scuole chiuse sono solo nel Comune dell’unico contagio in Regione, Roseto degli Abruzzi; per la Sicilia, scuole aperte tranne a Palermo fino a lunedì prossimo. Lazio e Calabria, al momento, hanno scuole aperte e non intendono chiuderle per i prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA