Coronavirus a Milano e in Lombardia dal 26 gennaio/ 1200 casi prima del paziente 1

A gennaio vi erano già 1200 persone in Lombardia che avevano contratto il coronavirus, di queste, 160 nella sola città di Milano e provincia. Una ventina di giorni prima della scoperta del famoso paziente 1 di Codogno, datata 21 febbraio, il covid-19 stava già circolando indisturbato al nord-Italia, scambiato per polmonite o come coda dell’influenza stagionale. A rendere noti questi dati, decisamente preoccupanti, è stato stamane il Corriere della Sera, citando la task force sanitaria della Regione Lombardia. La data che viene indicata come probabile per quanto riguarda il primo infetto in Italia da coronavirus, è il 26 gennaio. E’ infatti altamente probabile che esattamente tre mesi fa vi fossero a Milano già 46 casi, per un totale di 543 in tutta la Lombardia. I dati sarebbero stati ricavati dai pazienti trovati poi positivi da febbraio, che attraverso la loro testimonianza avrebbero fornito i propri spostamenti, i contatti avuti, i sintomi, ecc ecc.

CORONAVIRUS A MILANO E IN LOMBARDIA DA GENNAIO: LA RICOSTRUZIONE DELL’EPIDEMIA

Il virus, tramite questa ricostruzione basata su modelli medici, matematici e scientifici, ha iniziato quindi a circolare a gennaio, quando la nostra nazione si stava concentrato sulla chiusura degli aeroporti, stoppando i passeggeri provenienti dalla Cina. Mentre le autorità si schieravano ai confini, il virus era già entrato nel nostro paese, a cominciare dai 46 di cui sopra. Da quel gruppo l’infezione si è iniziata a propagare in maniera preoccupante, con 9 casi il 12 febbraio, 13 il 15, altri 10 il 18, e infine, 35 il 20 febbraio, il giorno prima della famosa data del paziente 1 lodigiano. Per quanto riguarda la data del 26 gennaio, considerata come il giorno 0, il Corriere della Sera parla di un’indicazione non precisa, ma frutto anche in questo caso della ricostruzione dei pazienti: come dire, oltre quella data non vi sarebbero stati casi sospetti di coronavirus. Solamente 4 giorni prima Wuhan era entrata in quarantena, e quattro giorni dopo in Lombardia vi erano già 543 persone infette a loro insaputa. Il 30 gennaio l’Italia bloccherà i voli dalla Cina e da quel momento il Covid-19 non entrerà più nel nostro paese tramite aerei.



