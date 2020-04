Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: superati i 200mila contagi totali

Pubblicità

L’epidemia di Coronavirus in Italia ha fatto registrare nelle scorse ore un nuovo primato (poco invidiabile): nel nostro Paese è stata superata la soglia dei 200mila contagi totali, cifra che ingloba le persone attualmente positive al Covid-19, quelle decedute dopo averlo contratto e i guariti. A voler essere precisi, i casi confermati dall’avvento della pandemia lungo lo Stivale sono 201.505 (+2.091 rispetto a lunedì). Calano, contestualmente i malati (105.205, esattamente 608 in meno rispetto a 24 ore prima), mentre cresce normalmente il numero delle vittime quotidiane (+382: sono 27.359 i pazienti che hanno perso la vita sino ad oggi in Italia). Incremento di 2.317 unità per quanto concerne i guariti (68.941), mentre prosegue la diminuzione dei ricoveri nei reparti ospedalieri di terapia intensiva: ora sono 1.863 (655 nella sola Lombardia), esattamente 93 in meno rispetto al primo giorno della settimana corrente. Infine, le donne e gli uomini attualmente infetti si trovano in parte in isolamento domiciliare (83.619) e, in parte, presso i nosocomi nazionali (19.723).

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: FASE 2 CON RIAPERTURA TOTALE PROVOCHEREBBE 151MILA NUOVI RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA

Nel frattempo, con una relazione tecnica consegnata al Governo, l’Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico-scientifico sottolineano l’importanza di agire con cautela e prudenza durante la Fase 2, onde evitare il configurarsi di scenari devastanti. Come riferito dall’ANSA, gli esperti hanno consigliato di sperimentare per 14 giorni le misure di riapertura parziale che saranno avviate dal 4 maggio per alcuni settori lavorativi, “monitorando l’impatto sull’andamento dei contagi” e “considerando che una riapertura totale porterebbe a un veloce collasso delle terapie intensive, con una stima di 151mila ricoveri già a giugno“. Inoltre, nel testo si sottolinea che un piccolo aumento dell’indice di contagio sopra il valore 1 “avrebbe un impatto notevole sul Sistema Sanitario Nazionale” e che “è evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non sia molto”. Esclusa dunque, almeno in questo primo periodo, la riapertura delle scuole, che darebbe il via a una nuova proliferazione del Coronavirus in Italia, con il rischio concreto di riempire nuovamente i reparti di terapia intensiva.



