Coronavirus a Napoli, nave in isolamento nel porto/ 9 sospetti, 125 ‘ostaggi’ a bordo

L’emergenza Coronavirus torna ad “interessare” anche il settore della navi dopo che nelle scorse ore 9 sospetti sono stati messi in quarantena a bordo della nave Gnv Majestic che ad oggi si trovava in manutenzione nel porto di Napoli all’interno delle officine della Nuova Meccanica Navale. Tra i membri dell’equipaggio vi sono infatti 9 marittimi che sono stati in contatto con un passeggero 40enne risultato positivo al tampone del Covid-19 in Tunisia: per questo motivo è scattato l’allarme e quei marinai sono stati messi in isolamento immediato nella loro cabina per il presunto (ma ancora non certificato) contagio avvenuto negli scorsi giorni. A bordo della grande nave da crociera non vi sono al momento passeggeri privati, bensì operai e altri operatori dell’equipaggio che erano in attesa degli ultimi lavori prima di riprendere la navigazione e le crociere: secondo quanto riportato da “Il Mattino” «a bordo ci sono alcuni componenti dell’equipaggio che il 27 febbraio scorso erano a bordo della Gnv Rhapsody da cui è sbarcato, a Tunisi, un cittadino tunisino di 40 anni risultato poi positivo ai test e ricoverato all’ospedale universitario Farhat Hached di Sousse».

CORONAVIRUS SULLA NAVE A NAPOLI: LA NOTA DELLA SOCIETÀ

La società Grandi Navi Veloci che controlla la Gnv Majestic ha rilasciato questa mattina una nota ufficiale in cui chiarisce i termini della vicenda avvenuta nel porto di Napoli e nell’altra nave da crociera: «non vi sono casi di Coronavirus effettivamente rilevati a bordo, tuttavia al fine di garantire l’isolamento con sorveglianza attiva dei marittimi domiciliati è stato temporaneamente inibito l’accesso a terzi. C’è un costante monitoraggio in collaborazione con le autorità preposte». Le misure preventive sono scattate immediatamente e la possibilità di limitarne l’effettivo contagio sono per fortuna assai alte, ma bisogna verificare per bene per capire se vi siano stati contatti con altri passeggeri nelle scorse settimane o con lo stesso equipaggio. Come rivela ancora il Mattino, la conferma del contagio in Tunisia (avvenuto purtroppo in maniera tardiva perché i sintomi si sono rilevati diversi giorni dopo) ha fatto scattare le contromisure e sono stati posti sotto osservazione tutti i 254 passeggeri della nave. Ovviamente in isolamento è stata posta la stessa Gnv Rhapsody nel porto di Genova, oltre alla Majestic che al momento si trova appunto nel porto di Napoli.

