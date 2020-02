Nave da crociera Msc respinta ai Caraibi per timore coronavirus/ 6100 persone a bordo

Nave da crociera Msc respinta per timore coronavirus: questo quanto accaduto al mezzo “Meraviglia” della compagnia italiana ai Caraibi. Come riporta Il Post, la nave da crociera è stata respinta da due porti: uno in Giamaica e uno nelle Isole Cayman. Il mezzo è partito domenica da Miami, in Florida, ed è arrivato ieri in Giamaica nel porto di Ocho Rios: le autorità locali però hanno negato alle 6100 persone a bordo di sbarcare per timore del coronavirus, che in Italia ha causato 12 morti e oltre 300 contagi. Il Post evidenzia che la “Meraviglia” ha fatto poi rotta verso Georgetown, nelle Isole Cayman, ma anche in questo caso le autorità locali hanno negato il permesso di entrare in porto per «precauzione». MSC Crociere ha reso noto che a bordo del mezzo è presente una persona malata: l’uomo ha sviluppato sintomi influenzali ed è risultato positivo ai test per la comune influenza stagionale.

NAVE DA CROCIERA MSC RESPINTA PER TIMORE CORONAVIRUS

Un passeggero italiano a bordo della nave da crociera MSC “Meraviglia”, Tonino M., ha raccontato ai microfoni di TPI: «Siamo partiti domenica da Miami e oggi avevamo la prima tappa in Giamaica, a bordo saremo almeno 200/300 italiani. Dovevamo sbarcare alle nove di questa mattina (ora locale) ma di ora in ora continuavano a fare annunci dicendo che dovevano risolvere un problema con le autorità locali. Avevamo capito tutti che il problema era legato al Coronavirus». L’uomo, preoccupato per la situazione, ha aggiunto: «Gli autisti che ci attendevano in porto a un certo punto sono andati via e ci hanno comunicato che non ci avrebbero fatto sbarcare, in pratica l’hanno saputo prima loro di noi. Io sono in vacanza con mio figlio, domani è previsto di sbarcare alle Isole Cayman, poi Cozumel, Bahamas e dovremmo tornare a Miami domenica prossima. A questo punto non so cosa accadrà, ma il timore è che ora tutti i porti ci respingeranno.

