Coronavirus su nave crociera? Civitavecchia, 6mila fermi/ 2 turisti cinesi con febbre

Mattinata da incubo per 6mila passeggeri della splendida nave da crociera “Costa Smeralda”, fermi nel porto di Civitavecchia per l’allarme Coronavirus “esploso” a bordo: due turisti cinesi di Hong Kong, giunti in vacanza a Milano Malpensa lo scorso 25 gennaio, sono poi salpati sulla nave a Savona per una crociera nel Mediterraneo ma giunti a Civitavecchia hanno riscontrato febbre alta e problemi respiratori che inevitabilmente hanno fatto scattare l’allarme “pandemia” dopo le già 170 vittime in Cina e i circa 7mila casi riscontrati in tutto il mondo (ci cui però molto pochi, una decina, sono stati confermati in Europa). Per questo motivo comunque la nave di Costa Crociere al momento è bloccata a Civitavecchia e nessuno, al momento, ha il permesso di sbarcare: immediato l’intervento dei medici specialisti che hanno prelevato due campioni dai turisti malati per mandarlo all’Istituto Malattie infettive del Lazzaro Spallanzani di Roma che hanno in dote il kit necessario per riconoscere se si tratti di Coronavirus cinese oppure no. Al momento, spiega il Messaggero, i mezzi di trasporto (pullman, taxi e treni) che avrebbero dovuto accompagnare i passeggeri per i trasferimenti in altre località sono fermi nel piazzale del porto senza l’ordine di partire.

CORONAVIRUS A CIVITAVECCHIA: ALLARME A BORDO DELLA COSTA SMERALDA

La nave “Costa Smeralda” di CC è attraccata al porto di Civitavecchia dopo che nelle ultime ore il suo tour per il Mediterraneo – partita a Palma di Maiorca, passata per Marsiglia, Barcellona e Savona – l’aveva condotta fino nel Lazio: dopo i sintomi riscontrati dai due turisti provenienti da Hong Kong, la Capitaneria di Porto è intervenuta immediatamente bloccando lo sbarco e facendo intervenire i sanitari. Mobilitata subito anche tutta la Sanità marittima per gli accertamenti del caso; nel frattempo, l’Istituto Spallanzani dovrà provvedere ai test come avvenuto in questi ultimi giorni per tutti i presunti casi di Coronavirus segnalati da Napoli a Lecce, da Pistoia ad Alessandria. Per ora tutti si sono rivelati “falsi”, con esiti negativi, ma il timore “pandemia” è sempre dietro l’angolo e dopo i 5 casi in Francia e i 4 in Germania, la paura per il contagio anche in Italia si fa assai presente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA