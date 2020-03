Coronavirus a Roma: positivo poliziotto Spinaceto/ Chiuso liceo del figlio a Pomezia

Se si escludono i due cinesi e il ricercatore ricoverati per un mese allo Spallanzani, il caso “scoperto” questa mattina di Coronavirus a Roma si tratta del primo vero contagio nella Capitale: si tratta di un poliziotto agente del Commissariato Spinaceto, residente a Pomezia ma al lavoro appunto per la Questura della Capitale. Dopo il ricovero per alcuni sintomi “simili” a quelli del Covid19, stamane l’esito positivo nel primo test dello Spallanzani e così la messa in quarantena di tutta la famiglia del poliziotto in attesa di capire se abbiano o meno contratto il Sars-Cov2 negli scorsi giorni. «Si tratta di un poliziotto che presta servizio in un commissariato nel quadrante sud della Capitale, che si trova a casa in malattia dal 25 febbraio, assente dal lavoro per sintomi influenzali», ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato dopo i test sviluppati allo Spallanzani a tempo di record. Se tutto fosse confermato – e al momento resta solo un’ipotesi lanciata da Ansa e Roma Fanpage – ad infettarlo sarebbe stato un amico proveniente dalla Lombardia nelle aree coinvolte dal Coronavirus: si è in attesa del test anche su questa seconda persona per capire se si possa trattare di “focolaio” lombardo o se invece sia in divenire un nuovo focolaio nella Capitale.

CORONAVIRUS A ROMA, CHIUSO LICEO A POMEZIA

L’Istituto nazionale di Malattie Infettive ha ovviamente già attivato tutte le procedure necessarie per risalire alle persone – familiari, amici e colleghi – entrati in contatto con lui negli scorsi giorni oltre che la messa in quarantena della famiglia più stretta e finanche la chiusura del liceo Pascal di Pomezia dove il figlio frequenta regolarmente le lezioni (le scuole chiuse infatti restano per Decreto di ieri sera quelle di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Pesaro-Urbino e Savona, ndr). L’amministrazione locale in accordo con la dirigenza del liceo sta predisponendo in via precauzionale la chiusura della scuola e si è subito raccomandato di evitare allarmismi inutili. Il caso di Coronavirus a Roma e Pomezia si aggiunge al sacerdote ricoverato a Parigi ma originario della Chiesa San Luigi dei Francesi (che contiene i capolavori di Caravaggio): per questo motivo ieri la chiesa è stata chiusa e tutti i preti della parrocchia sono stati messi per precauzione in quarantena.

