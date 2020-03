Coronavirus, Angelus Papa Francesco in streaming/ Come seguire la diretta video

Emergenza coronavirus, l’Angelus di Papa Francesco di oggi – domenica 8 marzo 2020 – avverrà nella Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra. L’allarme Covid-19 negli scorsi giorni è andato a toccare anche il Vaticano, con il primo caso accertato, e per questo motivo fino a domenica 15 marzo sarà sospesa la partecipazione dei fedeli ospiti alle Messe a Santa Marta. Come riportano i colleghi di Avvenire, il Santo Padre celebrerà privatamente l’Eucarestia. Il rischio sarebbe legato in particolare agli assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per l’accesso alla Piazza. La comunicazione è stata resa nota dalla Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano. Ricordiamo che anche l’Udienza Generale in programma mercoledì 11marzo 2020 sarà disponibile unicamente in diretta video streaming.

CORONAVIRUS, ANGELUS DI PAPA FRANCESCO IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Avvenire riporta che la preghiera di Papa Bergoglio sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro, nonché disponibile grazie a Vatican Media ai media che ne faranno richiesta. Come sempre, a partire dalle ore 8.30 Tv2000 propone la celebrazione eucaristica, mentre l’appuntamento su Rai 1 è dalle 10.55: sul canale della tv di Stato verrà trasmessa la Messa celebrata, come da tradizione, da una parrocchia diversa. Ma non è finita qui: oggi, a partire dalle 10, verrà trasmessa la Messa anche su Rete 4. Ricordiamo che l’emergenza coronavirus ha costretto il Vaticano a correre ai ripari dopo il primo caso positivo da Covid-19, tant’è che il Papa è stato costretto a ricevere persone unicamente presso la sua casa di Santa Marta.

