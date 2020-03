Coronavirus Italia aggiornamenti/ Ultime notizie: trend contagio al 20% e letalità…

L’emergenza Coronavirus non conosce per ora battute d’arresto in Italia. Continua infatti a crescere il numero dei contagi nel nostro Paese. Sono saliti a 4.636 i casi, ben 778 in più rispetto all’ultimo bilancio tracciato dalla Protezione civile. Secondo le ultime notizie a disposizione, i morti salgono a 197, i guariti a 523. Il trend di diffusione dell’epidemia resta dunque superiore al 20 per cento, un dato ormai costante in questi primi giorni di marzo. Ma l’Istituto superiore di sanità evidenzia anche un altro dato: la letalità per età è minore di quella in Cina. Se si tiene però conto di quella in generale, come evidenza il Corriere della Sera, l’Italia al 4 marzo era al 3,5 per cento, contro il 2,3 per cento rilevato invece in Cina al 24 febbraio. Tra contagiati ci sono anche 150 medici di famiglia, che sono in isolamento o ricoverati in diverse province italiane. A sottolineare il dato è Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale (Fimmg). «E vista la difficoltà, in questo momento, di trovare chi li sostituisce, per ognuno di loro restano potenzialmente circa 1.500 cittadini senza punti di riferimento sanitario sul territorio. Ovvero oltre 200mila in tutta Italia», ha dichiarato all’Ansa.

CORONAVIRUS ITALIA: LODI, 30 DENUNCE PER VIOLAZIONE ZONA ROSSA

Ci sono aggiornamenti anche sul reparto di Medicina Generale dell’ospedale Molinette di Torino, che era stato chiuso dopo che una coppia ricoverata di anziani coniugi era risultata positiva al Coronavirus. La Direzione ha isolato i pazienti, messo in quarantena il personale sanitario e garantito al tempo stesso la continuità del reparto, che è stato prontamente sanificato e riaperto. Da Lodi invece arriva la notizia di ben 30 denunce per violazione della zona rossa, da quando è stata istituita il 24 febbraio. Si tratta di persone che anche se hanno avuto l’obbligo di non lasciare la zona, per decisione del governo, hanno comunque provato ad abbandonarla. Per questo il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, evidenzia che «è bene ricordare che si tratta di una denuncia penale, quindi non si tratta di poca cosa». A tal proposito, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ha invitato le persone in quarantena a non andare in luoghi pubblici. «Non è una bravata, non è una ragazzata, stiamo studiando eventuali conseguenze per un atto di questo tipo. Io sono un medico, non un giurista, non spetta a me dire quali siano le misure giuste, basterebbe il buon senso. Ma non è possibile che non si rispettino le indicazioni».

