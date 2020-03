Coronavirus, anno scolastico a rischio?/ Prove Invalsi e Maturità 2020: cosa accadrà

La chiusura delle scuole fino al prossimo 15 marzo ha portato a porsi una serie di domande sul futuro degli studenti. Saranno otto milioni e mezzo (di cui oltre sette milioni e mezzo iscritti alle scuole pubbliche) gli studenti che nei prossimi giorni si assenteranno dalle rispettive classi con ritorno a partire dal prossimo 16 marzo. Tutto ovviamente dipenderà dall’evoluzione del contagio e non si esclude ancora del tutto un ulteriore rinvio della riapertura. A questo punto la domanda sorge spontanea: l’anno scolastico è a rischio? E’ questo il dubbio sul quale in queste ore si discute nelle chat delle mamme dando spazio a varie ipotesi, dal prolungamento del calendario scolastico fino alla fine di giugno al recupero di alcuni giorni di lezione a scapito delle vacanze di Pasqua. Per il momento, però, restando alle informazioni ufficiali, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha escluso di allungare l’anno. In merito al rischio legato alla validità dello stesso, ha decretato la validità dell’anno scolastico anche in deroga ai 200 giorni minimi di lezione stabiliti per legge. Spiega in merito Repubblica.it: “In un decreto già approvato in Consiglio dei ministri, e pensato per le regioni più in difficoltà, si è sottolineato il concetto di “chiusura per forza maggiore”: sterilizza le assenze degli studenti dovute alle serrate per il coronavirus. Nessuno, quindi, rischia l’anno scolastico per le assenze di questo periodo in emergenza”.

CORONAVIRUS, ANNO SCOLASTICO E MATURITÀ 2020 A RISCHIO?

Altre domande riguardano la sfera prettamente scolastica in questo clima di emergenza Coronavirus. Ci si domanda ad esempio se i programmi scolastici saranno rivisti o ridotti ma su questo punto non vi è al momento alcuna indicazione specifica. Nei prossimi giorni si saprà di più anche in merito ai viaggi di istruzione, al momento vietati solo fino al 15 marzo. Non è escluso però che la misura adottata e prevista nel decreto del 25 febbraio possa essere rivista con un allungamento del termine del divieto. Spazio agli esami di Stato di terza Media e Maturità: qual è il rischio concreto? Su questo punto la ministra Azzolina resta cauta poichè tutto dipenderà dalla durata della chiusura delle scuole. Se dovesse prolungarsi oltre la scadenza annunciata oggi il ministero sta valutando un non ancora meglio definito “piano di emergenza”. Oltre alla sospensione della didattica in presenza è sospeso anche lo svolgimento delle prove Invalsi valide per l’ammissione alla Maturità previste per il mese di marzo, ma pare che l’istituto sia pronto a varare un nuovo calendario. Infine, in alcune scuole del Nord è già stata avviata la didattica a distanza ed a tal proposito il Miur ha già messo a disposizione una pagina che riepiloga esperienze e materiali di didattica digitale disponibili.

