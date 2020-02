Invalsi al via in vista della Maturità/ Rinvio solo per scuole chiuse per Coronavirus

Per le classi quinte di tutte le scuole superiori italiane cominciano le prove Invalsi. La data di inizio è lunedì 2 marzo: fino al 31 dello stesso mese gli studenti saranno impegnati a turno con i test che da quest’anno sono obbligatori per accedere alla Maturità. Ma il loro risultato non fa media. La decisione, arrivata a sorpresa, è nella legge Milleproroghe. Così la maggioranza ha deciso che quelle dell’ultimo anno di scuola superiore non andranno inserite nel curriculum dello studente. Questo vuol dire che per ora solo i risultati delle prove di terza media saranno consegnate agli studenti alla fine dell’anno e dovranno essere portate nelle scuole superiori quando dovranno iscriversi. Per quanto riguarda le materie delle prove Invalsi, per la quinta superiore sono previste italiano, matematica e inglese. L’emergenza Coronavirus ha avuto comunque un impatto sul calendario. Molte scuole sono state chiuse, quindi gli studenti si interrogano sulle conseguenze di questa decisione.

INVALSI, CALENDARIO CAMBIA PER SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS

Per quelle classi che non saranno a scuola nel giorno previsto appunto dal calendario Invalsi, a causa dell’emergenza Coronavirus, le prove verranno riprogrammate. E quindi i test Invalsi verranno eseguiti il prima possibile. «Siamo in grado di modificare il calendario scuola per scuola, dunque non c’è nessun problema per gli studenti», spiega il responsabile dell’area Invalsi Roberto Ricci, come riportato dal Corriere della Sera. In un’intervista a Skuola.net aveva già anticipato questo orientamento: «Il fatto che si facciano al Pc ci aiuta. Dove le scuole saranno aperte inizieremo il 2, laddove saranno chiuse recupereremo dopo il tempo che è stato perduto». Nel frattempo gli studenti possono esercitarsi con le simulazioni presenti sul sito ufficiale delle prove Invalsi. Le simulazioni a disposizione sono in duplice formato, sia testuale che computer based, quindi possono così prendere confidenza non solo con le prove, ma anche con lo strumento attraverso il quale vengono proposte.

