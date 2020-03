Scuole chiuse un mese per Coronavirus?/ Conte “Non possiamo escludere questa ipotesi”

Scuole chiuse per almeno un mese su tutto il territorio nazionale a causa del Coronavirus. È questa l’ipotesi che sta prendendo corpo nelle ultime ore dopo le valutazioni del comitato scientifico nominato dal premier Giuseppe Conte per cercare di tenere un’epidemia che preoccupa. Gli esperti sollecitano una stretta maggiore, visto che il Covid-19 sta avendo un andamento non lineare. Ma il presidente del Consiglio precisa, come riportato dal Corriere della Sera: «Non possiamo escludere in assoluto la chiusura totale, anche se non è stata ancora chiesta dagli scienziati». Il parere degli scienziati comunque è stato mandato al ministero della Salute, a cui serve il via libera del comitato esecutivo allargato. Poi sarà Palazzo Chigi a stabilire le restrizioni finali. Le nuove raccomandazioni saranno probabilmente contenute in nuovo Dpcm, che andrà a sostituire quello adottato lo scorso 1 marzo e in scadenza domenica prossima. La misura che dovrebbe prevedere anche la chiusura delle scuole in tutta Italia avrebbe valore per 30 giorni, ma andrà valutata ogni due settimane sulla base dell’andamento dell’epidemia.

SCUOLE CHIUSE PER CORONAVIRUS? LEZIONI ONLINE

Le scuole sono chiuse per il Coronavirus, ma la didattica non si ferma. Ci sono diverse piattaforme informatiche con cui gli insegnanti possono fare comunque lezione nonostante l’epidemia legata al Covid-19. La startup Schoolr, come riportato dall’Ansa, ne ha messo a disposizione, ad esempio, una per le lezioni online con l’aula virtuale. Grazie a questa piattaforma gli studenti possono collegarsi col tutor, da qualsiasi dispositivo e senza la necessità di scaricare applicazioni o programmi. Basta semplicemente accedere ad un link via web. Con questo sistema lo studente e il tutor possono interagire attraverso la webcam, condividere una lavagna virtuale per la scrittura a mano e una per la scrittura con tastiera (come word), un’altra invece fornita con un compilatore con tutti i linguaggi di programmazione per le lezioni di informatica. Tutte le lezioni possono inoltre essere registrate automaticamente dal sistema, così ogni studente può rivedere la propria lezione su qualsiasi dispositivo, anche scaricandola per fruirne offline.

