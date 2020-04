Coronavirus Atletica/ Diamond league: saltano le tappe di Eugene e Parigi

Pubblicità

Il perdurare dell’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus, sta seriamente mettendo in crisi anche l’atletica leggera, la cui stagione 2020 outdoor, pure di fatto non è ancora cominciata. Ecco che proprio oggi Wanda Diamond League ha infatti annunciato il rinvio di altre due prove della Diamond league 2020: a saltare sono ora i primi due eventi messi in calendario per i primi giorni di giugno e dunque l’evento di Eugene (previsto negli Stati Uniti originariamente il 7 giugno) e di Parigi (organizzato il 13 dello stesso mese). La ragione? Ovviamente, oltre alle problematiche sanitarie, anche l’impossibilità di organizzare grandi eventi, visto che tutti gli stati hanno di fatto bloccato ancora per parecchie settimane gli spostamenti e l’organizzazione di grandi manifestazioni pubbliche. Ovviamente, come si legge nella nota ufficiale del rinvio di due nuove tappe della Diamond league, tale drastica decisione è stata presa in consultazione di tutte le parti interessate, e che nuove date di recupero verranno annunciate , non appena sarà possibile.

CORONAVIRUS ATLETICA, DIAMOND LEAGUE: UFFICIALE LA TAPPA DI OSLO

Con dunque il rinvio a data da destinarsi anche per le prove della Diamond League di Eugene e Parigi, per il momento nel calendario ufficiale della competizione rimane ancora, come appuntamento ufficiale, la tappa di Oslo, prevista dunque per il prossimo 11 giugno. E in tal senso la Bislett Alliance, che organizza la prova di atletica leggerA, denominata “Impossibile Games” ha fatto sapere di aver, ancor oggi l’intenzione di ospitare la competizione, sia pure in una formula alternativa e del tutto nuova, in pieno rispetto però delle norme statali norvegesi in materia di contenimento da coronavirus. Rimane però in tal senso da vedere chi potrà rispondere presente all’appuntamento norvegese, visto che parecchi stati potrebbero presto allungare i tempi dei divieti di spostamento al di fuori dei confini nazionali.



