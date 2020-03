Coronavirus, consegna gratis farmaci a domicilio/ Iniziativa CroceRossa: numeri verdi

Emergenza Coronavirus: con la “serrata” quasi totale del Paese verso cui si sta andando a seguito degli ultimi decreti emanati dal Governo e con la contestuale necessità di tutelare i soggetti più deboli e gli anziani (ovvero coloro che sarebbero più vulnerabili in caso di contagio da CoVid-19), la Croce Rossa Italiana ha dato vita a un’importante iniziativa in collaborazione con FederFarma: con milioni di persone costretta a stare in casa si è deciso di intensificare il servizio di consegna a domicilio dei farmaci a favore non solo degli Over 65 e di tutti coloro che a causa di una patologia non sono autosufficienti ma anche chi ha sintomatologie da infezione respiratoria o simili (anche febbre sopra i 37,5 gradi), senza contare chi è sottoposto ad auto-quarantena o è positivo al Coronavirus seppur in una forma più lieve. Per questo motivo è stato approntato il numero verde 800 065510 che è attivo h24 e sette giorni su sette anche se non si tratta dell’unica iniziativa in tal senso dal momento che poi ogni città, specialmente le principali metropoli o i grandi centri di provincia, stanno mettendo in campo autonomamente e in parallelo delle misure simili.

CORONAVIRUS, CONSEGNA GRATIS DEI FARMACI A DOMICILIO: ECCO COME

Il servizio a domicilio dei farmaci forniti dagli operatori della Croce Rossa è ovviamente a titolo gratuito, eccetto ovviamente il costo del farmaco stesso, e basterà telefonare affinché il personale si presenti a casa a ritirare la ricetta (o un promemoria presso il medico segnalato) per poi recarsi nella farmacia di fiducia e tornare, anticipando ovviamente il costo del ticket e del prodotto. Per evitare qualunque tipo di truffa si sta segnalando inoltre che agli operatori della CRI non si dovrà anticipare affatto somme di denaro; a tal proposito va ricordato che i volontari della Croce Rossa si mettono a disposizione pure per la consegna della spesa a domicilio a favore di anziani soli e pazienti immunodepressi a cui è tassativamente vietato di uscire di casa (il numero verde da contattare è lo stesso). Infine, come accennato, città metropolitane come Roma e Milano hanno attivato servizi paralleli, consegnando i farmaci a tutti coloro che ne faranno richiesta e non solo anziani e disabili: nella Capitale e non solo -vale per tutti gli associati a cui non partecipano solo le farmacie comunali- dato che basta chiamare il numero verde 800 189 521 (da lunedì a venerdì, ore 9-17.30) con un operatore che verificherà le farmacie associate a FederFarma e organizzerà la consegna; va ricordato che per i cittadini romani è disponibile pure l’app Pharmap che individua gli esercizi aperti nella zona.

